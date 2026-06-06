MfD: Majetín přišel o čtyři miliony kvůli podvodným převodům

Obec Majetín na Olomoucku přišla kvůli podvodným bankovním převodům o zhruba čtyři miliony korun. Pachatelé podle starostky Miroslavy Zavadilové vystupovali jako policisté a pracovník České národní banky a pomocí psychologického nátlaku vylákali přístup k převodům z obecních účtů. Část peněz se díky zásahu policie podařilo zachránit. Informuje o tom Mladá fronta Dnes (MfD).
Případ vyvolal mimořádné jednání zastupitelstva, na němž padl i návrh na odvolání starostky. Zastupitel Jaroslav Konečný tvrdí, že přístup k účtům vydala podvodníkům právě starostka. Zavadilová to odmítla komentovat s odkazem na probíhající vyšetřování a rezignaci odmítla. O návrhu na její odvolání zastupitelé nakonec nehlasovali, naopak jí vyslovili důvěru.
Při jednání vyšlo najevo, že obec dosud neměla nastavena pravidla pro schvalování plateb z účtů. Zastupitelé proto schválili nový systém kontroly převodů. Obec zároveň usiluje o náhradu škody, pojišťovna však zatím předběžně uvedla, že pojistné plnění neposkytne. Okolnosti podvodu vyšetřuje policie.