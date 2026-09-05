MfD: Policie V Náměšti na Hané na Olomoucku vyšetřuje sérii napadení dětí

Policie vyšetřuje na Olomoucku sérii napadení dětí. Na svědomí je má údajně skupina starších dětí, které objíždějí vesnické zábavy, informuje o tom dnes Mladá fronta Dnes. Útoky popisuje například v Náměšti na Hané či ve Slatinicích, staly se však podle tisku také v Drahanovicích, Seničce či Luběnicích. Jeden z napadených je podle MfD hospitalizován v olomoucké fakultní nemocnici s mnohačetnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje.
Podle starosty Slatinic Ondřeje Mikmeka nejde o ojedinělou záležitost. "Děje se to tady běžně. Skupina starších kluků, kteří nejsou místní, objíždí vesnické zábavy, vyberou si nějakého osamoceného kluka a dají mu nakládačku. U nás k podobnému případu došlo 15. srpna při hodové zábavě a vím i o dalších útocích v jiných obcích," řekl MfD starosta. O incidentech ví také starostka Náměště na Hané Diana Huňková, MfD cituje i výpovědi rodičů napadených dětí.
Policie potvrdila, že se útoky v Náměšti na Hané zabývá. "Evidujeme tam tři případy napadení a provádíme veškeré úkony ke zjištění pachatele nebo pachatelů. Vzhledem k okolnostem případu a v jednom případě i věku poškozeného se v tuto chvíli nebudeme blíže vyjadřovat," řekl MfD mluvčí policie Jaroslav Herzán.