Doteď si cestující mohou jízdenku na olomouckou MHD koupit pomocí SMS, v mobilní aplikaci, u řidiče či v klasických automatech. Hodně automatů ovšem neumožňuje bezkontaktní platbu.
Technologii dopravnímu podniku dodá společnost Mikroelektronika, která zvítězila v tendru. Mikroelektronika získala zakázku DPMO na dodávku, montáž a zprovoznění 191 samoobslužných terminálů pro bezkontaktní platby jízdného v tramvajích a autobusech MHD.
„Cestující musí při nástupu znát tarif, tedy vědět, jakou jízdenku si chce koupit. U základního stačí přiložit kartu a validátor mu vydá doklad, se kterým se prokáže přepravní kontrole,“ řekl při představení nové techniky obchodní manažer společnosti Tomáš Příhoda.
Novinka nicméně může znamenat i další zdražení jízdného. V budoucnu bude město také zvažovat možnost přejít na „bezpapírovou“ verzi cestování. „Validátory jsou služba jako každá jiná, má svou hodnotu. Je potřeba ji zohlednit v ceně jízdného,“ řekl před časem dnes již bývalý primátor Olomouce Miroslav Žbánek (ANO).
Zaplatit půjde i za zvíře či zavazadlo
V nabídce bude jednotlivá nebo jednodenní jízdenka, zlevněné jízdné a má se objevit i možnost pro zvíře nebo zavazadlo. Stávající označovací strojky zůstanou, stejně tak prodejní automaty na zastávkách a možnost nákupu jízdenky v hotovosti u řidiče. O jízdném podle zastávek se zatím neuvažuje.
Platba kartou v olomoucké MHD se konečně blíží, jízdné kvůli tomu možná zdraží
Projekt si vyžádá investici 14,5 milionu korun, přičemž DPMO na něj získal bezmála desetimilionovou dotaci z evropských fondů. I po zprovoznění bezkontaktních terminálů si lidé budou moci koupit papírové jízdenky.
Předloni DPMO přepravil tramvajemi a autobusy MHD 55,36 milionu cestujících, meziročně o 1,13 milionu méně. Podíl na tom měla několikaměsíční oprava tramvajové trati, kvůli které klesl počet cestujících přepravených tramvajemi. Naopak autobusy MHD v meziročním srovnání využilo více lidí.
DPMO v roce 2024 provozoval 31 linek MHD, z toho 25 autobusových a šest tramvajových. Vozový park tvořilo 77 autobusů a 68 tramvají. Dopravní podnik zaměstnával 149 řidičů autobusů a 111 řidičů tramvají. Stoprocentním vlastníkem DPMO je město Olomouc, které na provoz MHD přispívá.