Bezkontaktně lidé v olomoucké MHD zaplatí od září, jízdné zřejmě podraží

Autor: ČTK, hvl
  13:12
Očekávaná modernizace přichází. V tramvajích a autobusech městské hromadné dopravy v Olomouci budou moci cestující zaplatit jízdné pomocí platební karty přiložené k bezkontaktnímu terminálu. Dopravní podnik města Olomouc (DPMO) zavede novinku v září, bude ovšem možná znamenat zdražení jízdného.
Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový...

Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový odbavovací systém dodá společnost Mikroelektronika, která uspěla ve výběrovém řízení. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový...
Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový...
Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový...
Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový...
8 fotografií

Doteď si cestující mohou jízdenku na olomouckou MHD koupit pomocí SMS, v mobilní aplikaci, u řidiče či v klasických automatech. Hodně automatů ovšem neumožňuje bezkontaktní platbu.

Technologii dopravnímu podniku dodá společnost Mikroelektronika, která zvítězila v tendru. Mikroelektronika získala zakázku DPMO na dodávku, montáž a zprovoznění 191 samoobslužných terminálů pro bezkontaktní platby jízdného v tramvajích a autobusech MHD.

„Cestující musí při nástupu znát tarif, tedy vědět, jakou jízdenku si chce koupit. U základního stačí přiložit kartu a validátor mu vydá doklad, se kterým se prokáže přepravní kontrole,“ řekl při představení nové techniky obchodní manažer společnosti Tomáš Příhoda.

Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový odbavovací systém dodá společnost Mikroelektronika, která uspěla ve výběrovém řízení.

Novinka nicméně může znamenat i další zdražení jízdného. V budoucnu bude město také zvažovat možnost přejít na „bezpapírovou“ verzi cestování. „Validátory jsou služba jako každá jiná, má svou hodnotu. Je potřeba ji zohlednit v ceně jízdného,“ řekl před časem dnes již bývalý primátor Olomouce Miroslav Žbánek (ANO).

Zaplatit půjde i za zvíře či zavazadlo

V nabídce bude jednotlivá nebo jednodenní jízdenka, zlevněné jízdné a má se objevit i možnost pro zvíře nebo zavazadlo. Stávající označovací strojky zůstanou, stejně tak prodejní automaty na zastávkách a možnost nákupu jízdenky v hotovosti u řidiče. O jízdném podle zastávek se zatím neuvažuje.

Platba kartou v olomoucké MHD se konečně blíží, jízdné kvůli tomu možná zdraží

Projekt si vyžádá investici 14,5 milionu korun, přičemž DPMO na něj získal bezmála desetimilionovou dotaci z evropských fondů. I po zprovoznění bezkontaktních terminálů si lidé budou moci koupit papírové jízdenky.

Předloni DPMO přepravil tramvajemi a autobusy MHD 55,36 milionu cestujících, meziročně o 1,13 milionu méně. Podíl na tom měla několikaměsíční oprava tramvajové trati, kvůli které klesl počet cestujících přepravených tramvajemi. Naopak autobusy MHD v meziročním srovnání využilo více lidí.

Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový odbavovací systém dodá společnost Mikroelektronika, která uspěla ve výběrovém řízení.
Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový odbavovací systém dodá společnost Mikroelektronika, která uspěla ve výběrovém řízení.
Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový odbavovací systém dodá společnost Mikroelektronika, která uspěla ve výběrovém řízení.
Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový odbavovací systém dodá společnost Mikroelektronika, která uspěla ve výběrovém řízení.
8 fotografií

DPMO v roce 2024 provozoval 31 linek MHD, z toho 25 autobusových a šest tramvajových. Vozový park tvořilo 77 autobusů a 68 tramvají. Dopravní podnik zaměstnával 149 řidičů autobusů a 111 řidičů tramvají. Stoprocentním vlastníkem DPMO je město Olomouc, které na provoz MHD přispívá.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Skiareál Lipno v neděli zakončí sezonu, Zadov udrží provoz do Velikonoc

ilustrační snímek

Skiareál Lipno v neděli zakončí sezonu. Další lyžařská střediska na jihu Čech pak provoz udrží ještě v dalších týdnech. Provozovatelé skiareálů hodnotí...

12. března 2026  14:10,  aktualizováno  14:10

SP v biatlonu Otepää 2026: V mužském sprintu jede pětice Čechů

Michal Krčmář na trati štafetového závodu v Kontiolahti

Pětice českých biatlonistů jede v úvodním závodě osmého dílu Světového poháru v biatlonu. V estonském městě jím je sprint mužů. Češi se pokusí zlepšit hlavně střelbu, která je minulý týden ve Finsku...

12. března 2026  15:43

Policisté vyšetřují útulek Bouchalka. Veřejný tlak teď může uškodit, říkají

Šest štěňat našel za vraty muž z Kladna. Strážníci zvířata převezli do útulku

Praktiky útulku Bouchalka, který funguje v Buštěhradu na Kladensku, vyšetřují kriminalisté. V případu prověřují podezření na týrání zvířat. Nikdo zatím není stíhaný. Útulek je soukromý, jeho...

12. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

„Dělá se mi z vás nevolno.“ Doksanský čelil výzvám k rezignaci, své řekli i rodiče

Na přelomu listopadu a prosince 2025 se poslanec Denis Doksanský (ANO) účastnil...

Dalšímu „grilování“ čelil na zastupitelstvu v Hradci Králové poslanec za hnutí ANO Denis Doksanský. V únoru kvůli pracovnímu vytížení rezignoval na členství v komisi městské rady pro výchovu a...

12. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Konflikt v Íránu se podle odborníka Kříže nevyvíjí tak, jak USA asi očekávaly

ilustrační snímek

Konflikt na Blízkém východě se podle Zdeňka Kříže z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity nevyvíjí tak, jak Spojené státy zřejmě očekávaly. V Íránu...

12. března 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

Slovenští experti na vzácná onemocnění patří ke evropské špičce, chybí jim však systémová podpora

12. března 2026  15:24

Na obloze v těchto dnech svítí zvířetníkové světlo, viditelné je do 20. března

ilustrační snímek

Na večerní obloze v těchto dnech svítí zvířetníkové neboli zodiakální světlo. Jde o sluneční světlo rozptýlené na částicích meziplanetární hmoty v rovině...

12. března 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

Šestimetrový model bakterie E.coli zval v Brně na Dny elektronové mikroskopie

Ĺ estimetrovĂ˝ model bakterie E.coli zval v BrnÄ› na Dny elektronovĂ© mikroskopie

Šest metrů vysoký model bakterie Escherichia coli se dnes na několik hodin objevil na brněnském náměstí Svobody. Neobvyklý model byl pozvánkou na akci Dny...

12. března 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Po požáru je dům v Holešovicích neobyvatelný. Lidé půjdou do náhradních bytů

Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze...

Osm obyvatel domu v pražských Holešovicích, který v úterý vážně poškodil několikahodinový požár unikajícího plynu, by mělo získat od radnice náhradní ubytování. Objekt je nyní neobyvatelný a zůstává...

12. března 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Brno chystá změnu v Jugoslávské. Jednosměrky ve městě zklidňují dopravu

Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na...

Řidiči využívají Jugoslávskou ulici v brněnských Černých Polích jako zkratku, aby nemuseli jet za tramvají po Merhautově. Radnice Brna-sever proto plánuje její zjednosměrnění. Opatření má zpomalit...

12. března 2026  5:52,  aktualizováno  15:07

První „ostrá“ tramvaj se projela po Dvoreckém mostě. Testovala signalizaci

Zkušební test tramvaje na novém Dvoreckém mostě v Praze. (12. března 2026)

Nový Dvorecký most v Praze se ve čtvrtek vydala testovat první „ostrá“ tramvaj. Stavba, která spojí Podolí se Smíchovem je těsně před dokončením, první cestující a chodci by se tu měli projíždět či...

12. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Lyžařská sezona v Plzeňském kraji pomalu končí, v provozu jsou jen části areálů

ilustrační snímek

Teplé jarní počasí a místy i déšť zhoršily podmínky pro lyžování v Plzeňském kraji. Část menších areálů ukončila provoz, jinde omezují večerní lyžování i...

12. března 2026  13:16,  aktualizováno  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.