Olomouc o čtvrtinu zdraží jízdné v MHD, mohou za to investice i vyšší ceny

Změna jízdného v MHD Olomouc se dotkne jednotlivých jízdenek i časových kuponů kromě desetiměsíčního a ročního.

Základní jízdenku si lidé v trafice, automatu či mobilní aplikaci pořídí nově za 25 korun, zlevněné jízdné podraží o dvě koruny na 12 korun.

„Cena SMS jízdenky pak bude činit 27 korun namísto dosavadních 22. U čtyřiadvacetihodinové jízdenky a sedmidenních, měsíčních a čtvrtletních kuponů dojde ke zdražení o patnáct procent,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) Anna Sýkorová.

Celoroční průkazka zůstane za 3 200 korun v plné a za 1 600 korun ve zlevněné podobě, nadále bude možné koupit i desetiměsíční jízdenku, a to za 1 500 korun. Nemění se ani bezplatná přeprava pro děti do šesti let a doprovod dětí do tří let.

Platit rovněž dál nemusejí ani cestující nad 65 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce. Stejné zvýhodnění jako doposud bude platit i pro dárce krve, kteří jsou držiteli zlaté Janského medaile.

„V posledních letech došlo k výraznému růstu cen energií a dalších nákladů dopravního podniku. Aby mohl poskytovat spolehlivou a kvalitní dopravu, je nutné reflektovat to v cenách jízdného,“ zdůvodnila rozhodnutí radnice náměstkyně primátora Miroslava Ferancová (ANO).

Ekonomický náměstek Otakar Štěpán Bačák (spOLečně) doplnil, že v Olomouci šlo v posledních čtyřech letech do městské hromadné dopravy téměř 1,8 miliardy korun. Patří k tomu například prodloužení tramvajové trati na Nové Sady, nová vozovna v Jeremenkově ulici, nákup tramvají nebo nedávno dokončená modernizace trati na Novou Ulici.

„I přes výraznou pomoc při financování z evropských zdrojů je třeba doplatit stovky milionů z rozpočtu města a DPMO,“ podotkl Bačák.

Dopravní podnik chtěl větší zdražení už předloni

Město dává letos dopravnímu podniku přibližně 439 milionů korun, což představuje zhruba 70 procent rozpočtu DPMO, jehož vlastní výnosy pokryjí jen 30 procent nákladů.

Tarif se v Olomouci měnil poměrně nedávno, a to předloni v září, předtím to bylo ve velkém naposledy v roce 2011. Před dvěma lety dopravní podnik navrhoval zdražení na 22 nebo 24 korun, politici ale rozhodli zvyšovat ceny postupně. Teď tedy přichází další krok.

„Od roku 2020, kdy začala pandemie covidu a následovala válka na Ukrajině, jsme se i přes výrazné výkyvy v cenách energií a pohonných hmot snažili zachovat ceny jízdného. V roce 2023 došlo k mírnému zvýšení, jež ale spíš dorovnalo změnu v DPH od ledna 2024 a nepřineslo DPMO větší finanční prostředky,“ připomenul předseda představenstva podniku Jaroslav Michalík.

„Tento stav už je nadále neudržitelný, za poslední tři roky došlo ke skokovému zdražení náhradních dílů, cen stavebních prací při opravách, cen energií i růstu mzdových nákladů,“ dodal.

Dopravce rovněž připravuje třeba bezhotovostní platby ve vozech. Proces zdržel i rozklad jednoho z uchazečů podaný k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který předseda úřadu minulý měsíc zamítl. Zakázka s předpokládanou cenou 18,5 milionu korun se týká dodání, montáže a zprovoznění 191 kusů samoobslužných terminálů včetně softwaru a desetileté záruky.

„Dokončujeme i modernizaci radiové sítě, přes kterou budeme sledovat také polohu vozidel. Kapacita datové sítě nám umožní přenos polohy vozidel například do Googlu a dalších aplikací třetích stran,“ nastínil Michalík koncem ledna.

DPMO zároveň plánuje doplnění vozového parku o elektrobusy, pro něž nyní chystá stavbu nabíjecích míst. Patnáct jich zvažuje pořídit z aktuálně vyhlášené dotační výzvy zaměřené na nahrazení vozidel MHD na fosilní paliva. Pokud se v termínu pro podávání žádostí povede protáhnout tramvajovou trať v třetí etapě až k Jižní ulici, zkusil by podnik koupit i čtyři tramvaje. Výzva však končí už v lednu příštího roku.

„Z obdobně velkých měst jsme nejlevnější“

Navzdory úpravě tarifu zůstává podle mluvčí Sýkorové městská hromadná doprava v Olomouci jednou z nejdostupnějších a nejvýhodnějších forem přepravy.

„Při srovnání cen v obdobně velkých městech vychází olomoucká MHD nejlevněji. V Liberci, Hradci Králové nebo Českých Budějovicích se cena základní jízdenky pohybuje od 25 do 30 korun. Celoroční jízdenky potom v těchto městech vycházejí od 3 990 do 4 070 korun,“ vyjmenovala.

S celoroční jízdenkou tak vychází jízdné v Olomouci na zhruba 9 korun na den a pro dítě zhruba 4,5 koruny.