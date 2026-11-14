Plný sál šumperského Domu kultury dnes aplaudoval zpěvákovi Michalu Prokopovi, jenž letos oslavil 80. narozeniny. Na festivalu Blues Alive jej doprovodila skupina Framus Five. Publikum se dočkalo nejznámějších písní z Prokopova repertoáru, ale nechybělo ani blues, kterému je šumperský festival zasvěcený.
"S touto muzikou jsem začínal a pořád se k ní vracím," řekl hudebník, který na závěr dostal narozeninový dort.
Prokop koncert pojal jako chronologický průřez kariérou, hned na začátek zařadil hity Kolej Yesterday, Blues o spolykaných slovech a Bitva o Karlův most. "Staré věci hrajeme pořád - a rádi. Ale přišly i nové," řekl Prokop. Připomněl, že když v roce 2006 vydal po dlouhé pauze nové album Poprvé naposledy, bylo mu 60 let a měl pocit, že už je všeho "tak akorát".
"Ale byl to jeden z mnoha omylů, kterých se člověk v životě dopustí," uvedl hudebník. Postupně mu vyšlo ještě několik alb. Zatím poslední řadová deska Ostraka se na hudebních cenách Anděl stala albem roku a Prokop si odnesl i ocenění pro sólového interpreta.
Dnes Prokop vzpomínal na některé své souputníky, kteří už nežijí, třeba textaře Pavla Šruta, skladatele Petra Skoumala a kytaristu Luboše Andršta. Vyzdvihnul fakt, že kapelu Framus Five, která s přestávkami existuje šest dekád, dnes tvoří mix hudebníků různých generací, veteránem je vedle Prokopa ještě sedmasedmdesátiletý houslista Jan Hrubý.
Festival Blues Alive začal ve čtvrtek, skončí v noci na neděli. Letos má výraznou českou programovou linii a dává prostor také ženským interpretkám. Hvězdou závěrečného večera bude americký kytarista D. K. Harrell.
Pořadatelé však museli udělat i jednu programovou změnu. Američtí muzikanti Luther Dickinson a J. D. Simo měli v sobotu odstartovat z Nashvillu, ale kvůli problémům v letecké dopravě nakonec nemohli do Evropy odcestovat. Jim vyměřený prostor vyplní právě D. K. Harrell s hosty.