Za Mikulášem a čerty lze zajít na náměstí či do průvodu, dorazí i krampusové

Ondřej Zuntych
  16:32aktualizováno  16:32
Kdo si chce v Olomouckém kraji užít mikulášskou veselici, má letos z čeho vybírat, včetně třeba průvodů krampusů. Většina akcí vypukne tradičně den před svátkem svatého Mikuláše, tedy 5. prosince, který letos připadl na pátek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Stanislav HeloňaMAFRA

Olomouc má v programu mikulášskou nadílku s primátorem 5. prosince od 16 hodin na Horním náměstí, poté od 17:30 začne hrát kapela Tak co?. Mikulášskou besídku připravují o den později od 16:30 též v olomoucké místní části Týneček v tělocvičně TJ Sokol.

V sousední Velké Bystřici bude mikulášská obchůzka v pátek spojená s rozsvícením vánočního stromu. Svatý Mikuláš, andělé i čerti se na tamním náměstí sejdou v 17 hodin. Mikuláš nadělí dárečky, převezme vánoční přání z Ježíškovy pošty a na závěr rozsvítí strom.

Ve stejný den přijde mikulášská výprava také k radnici v Šumperku na náměstí Míru. Program pořádaný místní římskokatolickou farností začne v 17 hodin.

Masarykovo náměstí v Uničově bude Mikuláše očekávat už od 16 hodin. Stezka nesoucí jeho jméno a vedoucí kolem náměstí potrvá do 17:15, vystoupí také děti z kroužku zumby a představí se i skupina LaBella se světelně-tanečním vystoupením. S Mikulášem, čerty a anděly bude možné se vyfotit.

Tematický rej vyhlížejí také děti v Přerově. „Mikuláš s čerty a anděly projde městem od zimního stadionu přes obchodní galerii až na náměstí T. G. Masaryka, kde návštěvníky čeká krampusácká show a vystoupení taneční školy Duckbeat,“ řekl náměstek primátora Miloslav Dohnal.

Průvod se vydá na cestu v 17 hodin. Duckbeat se představí v 17:40 a v 18:30 se objeví Krampusáci aneb Čerti z Krkonoš.

Krampusové se objeví v Prostějově či Mrsklesích

V České Vsi na Jesenicku navštíví muž s berlou zdejší základní školu 5. prosince od 16:30 do 18:30. „Mikuláš každé hodné dítě odmění malým balíčkem. Nakouknout můžete i do pekla a zahrát si s čerty třeba karty. Zahřeje vás teplý čaj a dobrý svařák,“ zvou organizátoři.

V sobotu 6. prosince připravuje mikulášskou nadílku v místním kině Štěpánov. Tvořivé andělské dílničky začnou ve 14 hodin v peklíčku, kam se dá dostat ze zahrady kina, nadílka odstartuje v 16 hodin. Doprovázet ji bude krátká pohádka O třech čertích kůzlátkách.

Pokud jde o alpské strašidlo Krampus, které se obvykle objevuje spolu s Mikulášem, skupina Krampus Olomouc avizuje vystoupení v pátek v Mrsklesích na Olomoucku, o den později v Sobotíně na Šumpersku a 12. prosince v Prostějově. Tam je představení v plánu od 17 hodin na náměstí T. G. Masaryka.

Podle pořadatelů bude akce s ohněm, maskami a strašidelnou atmosférou jedním z taháků letošních prostějovských Vánoc.









Brandýs n. L. uvedl do zkušebního provozu zmodernizovanou čistírnu odpadních vod

ilustrační snímek

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v listopadu uvedl do zkušebního provozu zmodernizovanou čistírnu odpadních vod (ČOV). Součástí prací bylo i navýšení kapacity,...

1. prosince 2025  14:54,  aktualizováno  14:54

