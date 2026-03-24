Recidivista zbil ve sprchách spoluvězně, ten kvůli poškození mozku zčásti ochrnul

Autor: stk
  11:52aktualizováno  11:52
O dalšího šest a půl roku prodloužil olomoucký krajský soud pobyt za mřížemi devětkrát trestanému recidivistovi Gabrielu Nagymu. Muž opakovaně odsouzený mimo jiné za násilnou kriminalitu totiž další zločin spáchal předloni ve sprchách mírovské věznice, kde zaútočil na spoluvězně a vážně ho zranil.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Obžalovaný prohlásil vinu a byl odsouzen k trestu šesti let a šesti měsíců nepodmíněně se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou,“ uvedl Igor Krajdl, mluvčí Krajského soudu v Ostravě, pod který spadá i olomoucká pobočka.

Kromě toho musí Nagy zaplatit 44 tisíc korun zdravotní pojišťovně a 106 tisíc napadenému jako bolestné a odškodné za způsobenou újmu. Rozsudek je pravomocný kromě vyčíslené náhrady nemajetkové újmy, zmocněnkyně poškozeného si u ní ponechala lhůtu na zvážení odvolání.

Podle obžaloby zaútočil pětatřicetiletý Slovák na spoluvězně 5. února 2024 dvěma údery pěstí do obličeje a hlavy.

„Poškozený utrpěl rozsáhlý krevní výron pod tvrdou plenu mozkovou, posun mozkových struktur o 1,5 centimetru a následné částečné ochrnutí pravé poloviny těla, přičemž bez včasné neurochirurgické operace reálně hrozilo i jeho úmrtí,“ stojí ve spisu.

„Mám dodnes omezenou hybnost pravé ruky, nemám v ní cit. Jsem celkově nemotorný. Mám rovněž pořád obavy, že se něco takového může stát znovu. Každý den se mi o tom útoku i zdá. Bojím se o svůj život. Pořád jsem ve střehu, a to je vyčerpávající,“ nastínil soudu napadený podle serveru Novinky.cz, který na rozsudek upozornil.

Tvrdil také, že u něj přetrvávají problémy s pamětí. „Hodně zapomínám. Vypadávají mi slova. Trvá mi, mám-li si vybavit, co je třeba, abych si v hlavě všechno zpracoval. Třeba v mých soudních řízeních, která probíhají. Například týkajících se exekucí. Odvolání píši velmi dlouho, několik dnů,“ líčil.

Nagymu hrozilo pět až dvanáct let vězení, soud tedy zvolil trest při dolní hranici sazby. Muž má v trestním rejstříku už devět zápisů, mezi nimiž je například právě těžké ublížení na zdraví nebo i pokus o vraždu.

Na svobodu měl vyjít, pokud by nebyl předčasně propuštěn, až v roce 2042. Nyní se mu tak termín posunul až téměř do poloviny tohoto století, kdy mu bude necelých šedesát let. Předčasné propuštění přitom zatím není příliš pravděpodobné, Nagy nasbíral podle serveru Novinky.cz během výkonu svých trestů už celkem 33 kázeňských postihů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

24. března 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Barrandovský most

Barrandovský most

Barrandovský most z Děvína

vydáno 24. března 2026  13:09

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad

vydáno 24. března 2026  13:09

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad

vydáno 24. března 2026  13:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Až tak velkou řechtačku mají ve ctěnickém zámku.

vydáno 24. března 2026  13:08

Praha 9 Hloubětín

Praha 9 Hloubětín

Konečně jaro i v Praze

vydáno 24. března 2026  13:08

Praha 6

Praha 6

Dinosauří park na Džbánu.

vydáno 24. března 2026  13:08

Praha 1

Praha 1

Dveřní madlo od českého výtvarníka Bořka Šípka. Pozůstatek z jeho prodejní galerie a restaurace ve Valentinské ulici.

vydáno 24. března 2026  13:08

V ulici Milady Horákové došlo k havárii vodovodu, linky 1, 8, 25, 26 jsou vedeny jednosměnným odklonem přes Čechův most a Malostranskou, ve vyloučeném úseku jezdí náhradní autobusová doprava x8....

vydáno 24. března 2026  13:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.