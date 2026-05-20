Vražda v Mírově míří k soudu. Propuštěný vězeň zabil už dřív, hrozí mu výjimečný trest

„Kriminalisté skončili vyšetřování případu zavražděné jednatřicetileté ženy, která přišla o život v listopadu 2025 v obci Mírov na Šumpersku. Krajskému státnímu zástupci předali spis s návrhem na podání obžaloby na šestatřicetiletého muže,“ uvedl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.
„Muži hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest,“ dodal.
Jak policie už dříve uvedla, pachatel podle vyšetřování vraždil jen 22 dnů poté, co byl z věznice podmíněně předčasně propuštěn téměř po nejkratší možné době.
Za mřížemi si měl Patrik C. podle rozsudku z roku 2015 odpykat 16,5 roku za ubodání přítelkyně, jíž v silné opilosti zasadil téměř padesát ran a vystřídal při tom deset nožů.
Na svobodu měl tedy vyjít až téměř na konci roku 2030, nakonec však strávil ve vězení téměř jen povinnou část trestu. O předčasné propuštění mohl požádat po odpykání dvou třetin, tedy po jedenácti letech. Což znamenalo nejdříve v květnu loňského roku, neboť se mu započítala doba strávená ve vazbě.
1. prosince 2025
Pár dní po propuštění ale podle obvinění opět pod vlivem alkoholu svůj čin zopakoval. S obětí se přitom seznámil ještě během výkonu trestu před branami věznice během pracovního nasazení vězňů.
Podle vedoucího krajského odboru obecné kriminality Jana Lisického pachatel na oběť zaútočil nožem zákeřně zezadu před desátou večer po vzájemné hádce.
„Poté místo opustil, chvíli se toulal po okolí a nakonec telefonem zavolal na policii, že doma zavraždil přítelkyni. Na místo vyjela hlídka ověřit pravdivost sdělených informací, jež nalezla v bytě ženu bez známek života,“ doplnil s tím, že motivem byly zhoršující se vztahy mezi partnery.
Okolnosti i průběh vraždu byly podle Lisického „jako přes kopírák“ s činem, který muž spáchal v roce 2014. „Jen ran je nyní o něco méně,“ podotkl.
27. listopadu 2025