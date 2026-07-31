Mladečské jeskyně mají v horkých letních dnech rekordní návštěvnost

Rekordní návštěvnost mají v těchto horkých letních dnech Mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku, které návštěvníkům poskytují aspoň dočasnou úlevu od úmorného vedra. Zatímco na zemském povrchu teplota kvůli přílivu horkého vzduchu výrazně překračuje hranici 30 stupňů Celsia, v chladných chodbách a dómech Mladečských jeskyní se celoročně pohybuje kolem deseti stupňů Celsia. Lidé proto při plánování letního výletu často volí právě jeskyně.
"V úterý, kdy začala současná vedra, si přišlo Mladečské jeskyně prohlédnout 335 návštěvníků, což je letošní rekord. Obvyklá návštěvnost přes léto se přitom pohybuje kolem dvou stovek osob. Dnes od rána už k nám dorazily tři stovky návštěvníků, a to je teprve jedna hodina odpoledne. Zřejmě bude další rekord," řekla dnes ČTK zástupkyně vedoucího Mladečských jeskyní Simona Arnošová. Hranici tří stovek lidí atakovala návštěvnost Mladečských jeskyní i v závěru června, kdy Česko svírala první letošní vlna horkého počasí.
V letním období průvodkyně absolvují devět až deset prohlídek Mladečských jeskyní denně. Návštěvníci na čtyři stovky metrů dlouhou trasu vyrážejí v šortkách či letních šatech, krátce po vstupu si řada z nich ale rychle oblékne svetry či mikiny. Více než dvacetistupňový teplotní rozdíl je znát. "Myslel jsem, že prohlídku zvládnu v tričku a kraťasech, ale nakonec jsem vytáhl z batohu mikinu. Po cestě z parkoviště k jeskyním jsem se pořádně zpotil a byl to velký teplotní šok," řekl ČTK muž, který do Mladečských jeskyní zavítal s rodinou.
Prohlídka trvá 30 minut. Mnoha návštěvníkům se po jejím skončení nechce z chladné jeskyně vyjít zpět do tropické reality. "Ještě bych tady klidně vydržela, bylo to velmi příjemné. Návrat ven byl jako rána pěstí," řekla při odchodu z jeskyně žena a rychle ze sebe vysvlékla mikinu. "Tati, dáme ještě jednu prohlídku, bylo to fajn," ptal se chlapec svých rodičů. "Vracím se zpět do jeskyně, tady v tom vedru se to nedá, fuj," podotkl další návštěvník. "Pojďme rychle do auta, nebo venku umřu," hlesla jiná návštěvnice.
Před vlnou veder se lze v Česku skrýt do některé z 13 v současnosti zpřístupněných jeskyní. Mluvčí Správy jeskyní ČR Pavel Gejdoš ČTK řekl, že v krasovém podzemí je celoroční konstantní teplota mezi sedmi až 14 stupni Celsia. "V kombinaci s místy až 99procentní vlhkostí jde o velmi příjemné prostředí pro dýchací cesty," uvedl. Ve zpřístupněných jeskyních mohou návštěvníci už několik let bez poplatku fotografovat, letos v létě Správa jeskyní ČR vyhlásila soutěž o nejzajímavější fotografie.
Mladečské jeskyně pod vrchem Třesín byly podle dostupných údajů novodobě objeveny v roce 1826 při těžbě v místním kamenolomu. Jeskynní systém tvoří labyrint puklinových chodeb a dómů s krápníkovou výzdobou. Celková délka chodeb činí 1250 metrů, návštěvníkům je zpřístupněno zhruba 400 metrů. Mezi nejznámější části patří Chrám přírody, Panenská jeskyně nebo dvoumetrový stalagmit nazývaný Mumie.