Mladečské jeskyně nabídnou cestu za pokladem, v Javoříčku uspí netopýry

Na speciální dětskou stezku či na uspávání netopýrů lákají před uzavřením sezony správci jeskyň na Olomoucku. V Mladečských jeskyních připravují na konec října program pro děti inspirovaný pověstí o rytíři Bočkovi a jeho ukrytém pokladu. V nedalekých Javoříčských jeskyních bude 1. listopadu tradiční akce Uspávání netopýrů. ČTK to sdělil mluvčí Správy jeskyní ČR Pavel Gejdoš. Obě jeskyně budou mít od listopadu do konce března omezený provoz.
Mladečské putování dětí po stopách rytíře Bočka je volně inspirované pověstí o stejnojmenném rytíři. Dětská stezka je mírně strašidelná a intenzitu strašení organizátoři přizpůsobují návštěvníkům. "Doporučený věk je přibližně tři až 12 let, konečné zvážení ale necháváme na rodičích. Vlastní baterka je nutná. Jeskyně bude během speciální prohlídky osvětlena pouze svíčkami, proto bez vlastního svítidla není možné stezku absolvovat," uvedl vedoucí jeskyní Ondřej Vlček.
Dětská stezka Po stopách Bočkova pokladu bude v Mladečských jeskyních 24. a 25. října, 28. a 31. října a 1. listopadu. Jeskyně chystají na konec října také speciální prohlídky za svitu luceren či baterek s názvem Baterkiáda.
V Javoříčských jeskyních, které jsou největším známým zimovištěm netopýrů a vrápenců v Česku, budou uspávat netopýry tradiční akcí 1. listopadu. Návštěvníci se vydají do podzemí, kde se dozví zajímavosti o životě těchto létajících savců. "Zájemci nahlédnou do jejich skrytého světa a budou mít příležitost zahlédnout stovky netopýrů ve svém přirozeném prostředí, v období, kdy se chystají na zimní spánek," uvedl vedoucí jeskyní Karel Müller. Součástí programu bude také prezentace různých druhů netopýrů, při které se návštěvníci od odborníků dozví o jejich biologii, životě i ochraně.
Odborníci létající savce v podzemí pod národní přírodní rezervací Špraněk systematicky monitorují od roku 1989. Loni v lednu při pravidelném sčítání v celém rozsáhlém systému jeskyní odborníci zaevidovali 6447 kusů zimujících netopýrů sedmi druhů.