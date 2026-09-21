Mladík odsouzený za dvě vraždy na Šumpersku je ve vězení, neodvolal se

Mladík odsouzený na 9,5 roku za dvě vraždy na Šumpersku je ve vězení. Proti rozsudku se neodvolal, rozhodnutí soudu tak nabylo v těchto dnech právní moci. ČTK to dnes řekla pracovnice trestního oddělení olomouckého krajského soudu. Mladík, kterému bylo v době činu 15 let, má podle rozsudku na svědomí také dvě loupeže a jedno výtržnictví. U soudu prohlásil vinu, po vynesení rozsudku si však ponechal lhůtu na odvolání.
Dospělému by za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem hrozilo 15 až 20 let nebo výjimečný trest, v případě mladistvého pachatele je to maximálně deset let. Nejvyšší možný trest mladík nedostal s ohledem na prohlášení viny, řekl po rozsudku soudce Petr Sušil. Podle informací ČTK jde za posledních deset let o nejvyšší trest pro mladistvého.
Krajský soud případ projednával s ohledem na věk pachatele 24. srpna v neveřejném jednání, veřejné bylo pouze vyhlášení rozsudku. Z něj vyplynulo, že první vraždy se odsouzený dopustil loni 3. října v Uničově na Olomoucku, kde na chodníku brutálně napadl jednapadesátiletého muže. Do ležícího muže kopal a útočil na hlavu. Zlomil mu mimo jiné čelist a poškodil mozek. Muž byl dva týdny upoutaný na lůžko, 16. října na následky zranění zemřel, popsal v rozsudku soudce.
Dva dny po smrti první oběti chlapec zaútočil v Zábřehu na Šumpersku na sedmapadesátiletého muže žijícího na tamní ubytovně, po kterém chtěl cigarety. "V úmyslu jej usmrtit jej fyzicky napadl, poté jej odtáhl do krytého prostoru, kde mu nejméně desetkrát dupl do obličeje a hlavy," uvedl soudce Sušil. Muži, který devastujícím zraněním na místě podlehl, nakonec ukradl čtyři cigarety. Policisté podezřelého zadrželi do 13 hodin od činu. Míra násilí tehdy překvapila i otrlé kriminalisty.
Z rozsudku také vyplynulo, že mladík začal napadat své oběti loni v létě. Nejprve v Uničově podle soudce napadl silně opilého muže, kterému ukradl boty. O několik dní později ve městě s dalším pachatelem napadl dalšího muže, po kterém chtěli peníze, nakonec mu ukradli mobilní telefon. V obou případech své oběti udeřil pěstí do hlavy. Na konci srpna v Uničově napadl také sedmnáctiletého mladíka, do kterého kopal. První dva případy napadení soud označil za loupež, třetí případ za výtržnictví. Informace o všech činech, které měl mladík na svědomí za poslední měsíce, vyplynuly až z vyšetřování poslední vraždy v Zábřehu.