Modeláři ukážou svá díla

OLOMOUC

Za starý fén do zoo zdarma

Výměnou za malý elektrospotřebič lze první sobotu v září získat zdarma dětskou vstupenku do olomoucké zoologické zahrady. Platit bude v den konání akce S vysloužilci do zoo od devíti ráno do čtyř hodin odpoledne, a to pro prvních sto kusů elektroodpadu. Sobota 7. září je zároveň Dnem pro zoologické zahrady. V Olomouci při něm představí projekty a partnery, s nimiž spolupracují při projektech zaměřených na ochranu ohrožených druhů zvířat na celém světě.

JESENÍK

Nabídnou divadlo i výstavy

Festival Jesnění, který propojuje veřejné prostory v Jeseníku a jeho nejbližší okolí, hostí ve dnech 5.–8. září Jeseník. Akce nabídne workshopy, výstavy, autorské čtení, koncerty i divadelní představení. Svou novou knihu představí spisovatel a fotograf Ivan Fíla, který v posledních letech tvoří především na Jesenicku. Hlavní program se odehraje v sobotu, kdy se mohou lidé těšit na pouliční slavnost s Restaurant Day, tvořivými dílnami a loutkovým divadlem v ulicích. Jesnění pořádá spolek Sudetikus.