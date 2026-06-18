Moderní depozitář NPÚ v Olomouci pojme 17.000 beden archeologických nálezů

Autor: ČTK
  11:23aktualizováno  11:23
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Národní památkový ústav (NPÚ) dnes v Olomouci otevřel jeden z největších a nejmodernějších archeologických depozitářů v Česku. Nová budova pojme téměř 17.000 beden s archeologickými nálezy a poskytne zázemí pro jejich uchovávání, odborné zpracování i výzkum. Stavba financovaná ministerstvem kultury si vyžádala investici 60 milionů korun.

"V Olomouci vzniklo svým rozsahem a významem jedno z nejvýznamnějších center pro ochranu cenného archeologického dědictví ČR. Budou zde uloženy a odborně zpracovávány jedinečné nálezy dokumentující tisíce let historie našeho území. Jde o investici, která pomůže zachovat toto nenahraditelné dědictví pro budoucí generace,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Do nového archeologického depozitáře v Olomouci budou postupně převezeny archeologické nálezy z většiny územních odborných pracovišť NPÚ. Od září do něj zamíří více než 3500 beden archeologických nálezů, další část kapacity využije Vlastivědné muzeum v Olomouci, které v depozitáři uloží dalších 3500 beden svých sbírkových fondů.

Mezi prvními uloženými artefakty budou například velkomoravské šperky ze zlaceného stříbra, importované předměty z Polska, Pobaltí a Kyjevské Rusi, skleněné perly egyptsko-syrského původu, fragmenty středověkých textilií dovezených z jižní Evropy, renesanční kachle z Petrášova paláce nebo torza historického skla.

"Sbírky dokládají rovněž vzdělanost a každodenní život minulosti prostřednictvím středověkých psacích potřeb, rukopisů či školních pomůcek, ale i běžných předmětů, jako jsou hřebeny, hrací kostky, poutní odznaky nebo části výzbroje. Součástí uložených fondů jsou také významné mincovní poklady, včetně souborů denárů, brakteátů a pražských grošů,“ uvedl ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Olomouci Jakub Novák.

V novém depozitáři lze regulovat klimatické podmínky podle druhů ukládaných materiálů. Díky tomu bude zajištěna dlouhodobá ochrana jedinečných archeologických nálezů z celé ČR. Součástí objektu jsou také laboratoře určené ke konzervaci, dokumentaci a dalšímu zpracování archeologických nálezů.

"Nový depozitář představuje důležitou součást odborného zázemí české archeologie. Umožní soustředit na jednom místě špičkové vybavení, specializovaná pracoviště i rozsáhlé fondy, se kterými budou pracovat archeologové z územních odborných pracovišť NPÚ napříč ČR," řekl náměstek pro odbornou památkovou péči NPÚ František Chupík.

Novostavba v Olomouci navazuje na archeologický depozitář otevřený v roce 2014, jehož kapacita je téměř zaplněna. V původním depozitáři je nyní uloženo více než 5500 beden s archeologickými nálezy olomouckého územního odborného pracoviště NPÚ. Stavba nového úložiště začala v září 2024 a dokončena byla letos v dubnu.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního kuponu silnou ránou pro rozpočet. Dopravní podnik i samo město však poskytují jen symbolické nebo...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Erekce v kanclu, „chlupatá“ vagína i britský fetiš. Netflix natočil tak trochu jiný romanťák

Romantická komedie o tajném románku na pracovišti a o problémech, do kterých se...

Klasická romantická blbina, takzvaný romcom, bez velkých překvapení. Tak popisuje většina kritiků i amatérských diváků na českém internetu nový snímek od Netflixu s názvem Pracovní romance (Office...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten pravý...

Jídlem to nebylo. Zvracení dvacítky studentů na výletě má zřejmě jiný důvod

V Praze se začalo s domácím testováním podezřelých případů. Odebrat vzorky za...

Celkem dvaceti studentům gymnázia se udělalo v noci na čtvrtek zle při školním výletu v Přední Výtoni na Lipensku. Nejdříve to vypadalo, že mohli společně sníst nějaké zkažené jídlo a z toho pak...

19. června 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Na dotace na sociální věci či sport dá Nový Jičín 35 milionů, víc než letos

ilustrační snímek

Město Nový Jičín opět zvýší částku, kterou na dotacích vyplatí spolkům, klubům, organizacím i jednotlivcům působícím v oblastech sportu, kultury, obnovy...

19. června 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Čtrnáctiletý skladatel Bátor z Opavska získal cenu ministerstva kultury

ilustrační snímek

Čtrnáctiletý klavírista a hudební skladatel Lukáš Bátor z Hradce nad Moravicí na Opavsku, který počátkem roku získal zlatou medaili na prestižní soutěži London...

19. června 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Když děti dostanou prostor: školy v Ústeckém kraji ukazují EVVO v praxi

19. června 2026  11:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Humpolecká škola, kde v zimě podala výpověď polovina kantorů, má novou ředitelku

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Základní školu Hradská v Humpolci, kde pedagogové podávali hromadně výpovědi, povede od 1. srpna Lucie Brabcová. Podle mluvčího humpolecké radnice Jiřího Aujezdského byla jedinou uchazečkou na místo...

19. června 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Auto zůstalo v koloně na přejezdu, vlak mu utrhl nárazník. Naštvaní lidé šli na tramvaj

V Praze v ulici Litovická srazil vlak vozidlo. (19. června 2026)

Dopravu v pražské Litovické ulici v pátek v ranní špičce zastavila srážka osobního auta s vlakem z Kladna. Řidič podle svědka vjel na přejezd a zůstal stát v koloně, vlak do něj narazil a utrhl mu...

19. června 2026  9:22,  aktualizováno  11:17

Policie prověřuje střelbu v K. Dvoře jako pokus o vraždu, podezřelý se zastřelil

ilustrační snímek

Čtvrteční střelbu v Králově Dvoře na Berounsku prověřují policisté pro podezření z pokusu o vraždu a nebezpečné vyhrožování. Sedmdesátiletý muž tam podle...

19. června 2026  9:27,  aktualizováno  9:27

Komplikace na D6 před Prahou. Řidiči do večera neprojedou částí kvůli opravě

Výstavba dálnice D6 u Lubence na Lounsku (březen 2026)

Silničáři uzavřeli na Kladensku část D6 kvůli neodkladné opravě vozovky v místě dopravního omezení. Auta do večera neprojedou na Prahu mezi sjezdy 25 u Stochova a 16 u Velké Dobré. Vyplývá to z...

19. června 2026  10:42,  aktualizováno  10:56

Potápěči hledají muže, který chtěl v Pardubicích přeplavat Labe a už se nevynořil

Pátrací akce po muži v Pardubicích na Labi (19. června 2026)

Policisté dnes v Pardubicích na Labi pátrají po dvaatřicetiletém muži. Jeho kamarád ohlásil, že muž chtěl v noci přeplavat Labe, ale už se nevynořil. Na místě jsou i potápěči, policie to uvedla na...

19. června 2026  10:52

Praha se zpožděním odstartovala stavbu další části metra D

Praha dnes dopoledne slavnostně zahajuje stavbu dalšího úseku metra D mezi...

Praha dopoledne se zpožděním 2,5 roku slavnostně zahájila stavbu dalšího úseku metra D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Zahájení se zúčastnili představitelé města, dopravního podniku i...

19. června 2026  10:12,  aktualizováno  10:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Policie prověřuje osm lidí a sedm firem kvůli zakázkám na pardubickém obvodě

Policie zasahovala na městském úřadě ve Svítkově kvůli podezření z manipulace s...

Policie prověřuje podezření z manipulace s veřejnými zakázkami na obvodě VI v Pardubicích. Zahájila trestní stíhání proti osmi lidem a sedmi firmám, uvedla v pátek na síti X.

19. června 2026  9:42,  aktualizováno  10:39

Divadelní Regiony ukáží temného Macbetha, proměnu otců i pocity stáří

Role básníka Cyrana připadla Jiřímu Zapletalovi.

Historické centrum Hradce Králové se od pátečního odpoledne až do 26. června znovu promění v otevřenou festivalovou scénu. Jedenatřicátý ročník Regionů - Mezinárodního divadelního festivalu nabídne...

19. června 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×