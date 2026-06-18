Moderní depozitář NPÚ v Olomouci pojme 17.000 beden archeologických nálezů

Národní památkový ústav (NPÚ) dnes v Olomouci otevřel jeden z největších a nejmodernějších archeologických depozitářů v Česku. Nová budova pojme téměř 17.000 beden s archeologickými nálezy a poskytne zázemí pro jejich uchovávání, odborné zpracování i výzkum. Stavba financovaná ministerstvem kultury si vyžádala investici 60 milionů korun.
"V Olomouci vzniklo svým rozsahem a významem jedno z nejvýznamnějších center pro ochranu cenného archeologického dědictví ČR. Budou zde uloženy a odborně zpracovávány jedinečné nálezy dokumentující tisíce let historie našeho území. Jde o investici, která pomůže zachovat toto nenahraditelné dědictví pro budoucí generace,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.
Do nového archeologického depozitáře v Olomouci budou postupně převezeny archeologické nálezy z většiny územních odborných pracovišť NPÚ. Od září do něj zamíří více než 3500 beden archeologických nálezů, další část kapacity využije Vlastivědné muzeum v Olomouci, které v depozitáři uloží dalších 3500 beden svých sbírkových fondů.
Mezi prvními uloženými artefakty budou například velkomoravské šperky ze zlaceného stříbra, importované předměty z Polska, Pobaltí a Kyjevské Rusi, skleněné perly egyptsko-syrského původu, fragmenty středověkých textilií dovezených z jižní Evropy, renesanční kachle z Petrášova paláce nebo torza historického skla.
"Sbírky dokládají rovněž vzdělanost a každodenní život minulosti prostřednictvím středověkých psacích potřeb, rukopisů či školních pomůcek, ale i běžných předmětů, jako jsou hřebeny, hrací kostky, poutní odznaky nebo části výzbroje. Součástí uložených fondů jsou také významné mincovní poklady, včetně souborů denárů, brakteátů a pražských grošů,“ uvedl ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Olomouci Jakub Novák.
V novém depozitáři lze regulovat klimatické podmínky podle druhů ukládaných materiálů. Díky tomu bude zajištěna dlouhodobá ochrana jedinečných archeologických nálezů z celé ČR. Součástí objektu jsou také laboratoře určené ke konzervaci, dokumentaci a dalšímu zpracování archeologických nálezů.
"Nový depozitář představuje důležitou součást odborného zázemí české archeologie. Umožní soustředit na jednom místě špičkové vybavení, specializovaná pracoviště i rozsáhlé fondy, se kterými budou pracovat archeologové z územních odborných pracovišť NPÚ napříč ČR," řekl náměstek pro odbornou památkovou péči NPÚ František Chupík.
Novostavba v Olomouci navazuje na archeologický depozitář otevřený v roce 2014, jehož kapacita je téměř zaplněna. V původním depozitáři je nyní uloženo více než 5500 beden s archeologickými nálezy olomouckého územního odborného pracoviště NPÚ. Stavba nového úložiště začala v září 2024 a dokončena byla letos v dubnu.