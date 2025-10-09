Mohelnice roste díky nadnárodním firmám, přibudou další byty

Rostislav Hányš
  6:12aktualizováno  6:12
Už na jaře získá Mohelnice desítky bytů, které buduje developerská společnost DA Bydlení. Firma už v minulosti postavila v rozvojové lokalitě Za Penzionem více než sto bytů. Město na Šumpersku má sice jen necelých deset tisíc obyvatel, nachází se v něm však závody velkých nadnárodních firem, které zaměstnávají tisíce pracovníků, takže bytová výstavba odpovídá mnohem větším sídlům.
Společností DA Bydlen dokončuje v Mohlenici stavbu bytových domů. Zájem je hlavně o menší byty.

„Po bytech je u nás enormní poptávka pořád, takže jsme rádi, že další desítky přibudou,“ oznamuje starosta Mohelnice Pavel Kuba (nez.).

Město si podle něho spolupráci s developerem pochvaluje. „My jsme pozemky zasíťovali, připravili veškerou infrastrukturu včetně osvětlení a pak jsme je prodali investorovi. Musím říct, že se společností DA Bydlení je perfektní spolupráce. Co řekli, to udělali, což zdaleka není možné říct o všech investorech,“ podotýká Kuba.

Společností DA Bydlen dokončuje v Mohlenici stavbu bytových domů. Zájem je hlavně o menší byty.

Společnost DA Bydlení dokončuje jeden bytový dům a staví i řadové domy.

„V bytovém domě bude 51 bytů, další tři desítky v řadových domcích. Kolaudaci bytového domu plánujeme příští rok na jaře, řadové domky budou dokončeny později. Tím naše výstavba v lokalitě Za Penzionem v Mohelnici skončí. Dříve jsme zde vybudovali přes sto bytů, teď ještě osmdesát přidáme,“ informuje Karolina Smolinová ze zmíněné společnosti.

Největší zájem je podle ní o menší jednotky. „Proto je také bytový dům tvořen především byty 1+kk a 2+kk. V řadových domcích nabídneme i až pětipokojové byty,“ popisuje Smolinová s tím, že v některých řadových domcích budou dva nebo i tři byty. Podle ní je zatím prodána necelá polovina vznikajících míst pro bydlení.

Chystá se klidová zóna

Město současně s bytovou výstavbou připravuje investice, které tuto část Mohelnice promění v klidovou zónu.

„Řadové domy odcloníme od jižního obchvatu valem, který vybudujeme v rámci smíšené stezky. Ta povede od budoucího kruhového objezdu a od budovy bývalé Obchodní akademie podél jižního obchvatu, pak se stočí do ulice Za Penzionem s návazností na smíšenou stezku v ulici Družstevní a na vstup do společnosti Hella,“ nastiňuje Kuba.

Místo skládky u Mohelnice vyrostl park. Černá můra skončila

Stavba stezky začne ještě letos, dokončena bude rovněž příští rok na jaře.

Ve stejné lokalitě se chystá ještě další projekt dvou bytových domů, které postaví jiný investor. Celkově půjde o desítky nových bytů.

„Lokalita Za Penzionem je pro rozvoj Mohelnice a bytovou výstavbu s tím spojenou naprosto klíčovou oblastí,“ zdůrazňuje starosta.

Město vzhledem k bohaté nabídce pracovních příležitostí v závodech nadnárodních společností Hella či Siemens nemá problém s úbytkem obyvatel. Naopak, lidí zde mírně přibývá, za posledních pět let se jejich počet navýšil o šedesát.

Nové byty dokončují také developeři v jiných městech regionu. Nejvíc jich v následujících letech nabídnou v Olomouci, jde například o druhou etapu bytové výstavby na Šibeníku, kterou realizuje developerská skupina JTH. Celkem zde přibude 268 bytů.

Přes padesát jich nabídne projekt Jižní vyhlídka v Prostějově developerské společnosti Šálek stavby, který bude dokončen v příštím roce.

