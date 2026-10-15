Mohelnické nálezy, které pomohly poznat pravěk Moravy, jsou vystaveny v Olomouci

Významné archeologické objevy z Mohelnice na Šumpersku, které přispěly k poznání pravěkého osídlení Moravy a dostaly se i do učebnic, představuje výstava Vlastivědného muzea v Olomouci (VMO). Expozice přibližuje mimo jiné nálezy neolitických domů, pravěkých studní a keltské lodi. Poukazuje zároveň na to, že Mohelnice patří k nejvýznamnějším archeologickým oblastem na Moravě, sdělila ČTK mluvčí muzea Martina Vysloužilová. V sobotu na výstavu naváže první ročník festivalu Archeofest.
"Archeologický význam Mohelnice zdaleka přesahuje náš region. Výstavou i Archeofestem chceme ukázat, jak mimořádné objevy máme ve sbírkách a jak důležitou roli hraje archeologie v našem muzeu. Zároveň chceme návštěvníky pozvat přímo do světa archeologů a ukázat jim jejich práci zblízka," uvedl ředitel muzea Jakub Ráliš.
Výstava ukáže nejvýznamnější objevy, včetně nálezů z výzkumu provedeného Archeologickým ústavem ČSAV v Brně v 50. až 70. letech minulého století, které byly zpracovány teprve nedávno. Představí i archeologický výzkum a následné zkoumání nálezů. "Mohelnice je pro archeology mimořádná tím, že zde můžeme sledovat život lidí v dlouhém časovém období a v celé jeho šíři. Máme doklady osídlení, hospodaření, práce s vodou, dálkového transportu i říční dopravy. A především máme rozsáhlý soubor nálezů, ke kterému se díky technologickým metodám stále vracíme," doplnila vedoucí Centra muzejní archeologie VMO Pavlína Kalábková.
Na výstavu naváže v sobotu festival Archeofest, který propojí pět míst v Olomouci a nabídne program pro děti i dospělé. Na nádvoří VMO se budou připravovat keltská jídla, vyrábět repliky pravěkých skleněných korálků, prezentovat pravěké a středověké oděvy a šití. Organizátoři ukážou také tavbu mědi, cínu a výrobu bronzových artefaktů a zpracování lnu a kamene. Program zavede zájemce také do archeologické laboratoře Univerzity Palackého na Hradě a do míst, která jsou běžně veřejnosti nepřístupná. V Archeologickém centru Olomouc festival zároveň zahájí cyklus přednášek zaměřených na archeologii a výsledky odborného výzkumu.