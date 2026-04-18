Moravská filharmonie chystá dva koncerty s šumperskou kapelou O5 a Radeček

Moravská filharmonie Olomouc (MFO) chystá na své domovské scéně v Redutě dva koncerty se šumperskou kapelou O5 a Radeček. První koncert 28. dubna se téměř okamžitě vyprodal, pro byl přidán i druhý termín, ve středu 29. dubna, sdělila ČTK mluvčí filharmonie Vlasta Pechová. Olomoučtí filharmonici přeměňují známé skladby českých hudebníků do orchestrální podoby pravidelně, za sebou již mají například vystoupení s kapelou Fleret.
Posluchači se mohou v Redutě těšit na známé hity kapely O5 a Radeček, avšak v nových orchestrálních aranžích Tomáše Vyšinky a Tomáše Janošky. Podle zástupců MFO dávají známým písním zcela nový rozměr. Orchestr povede dirigent Stanislav Vavřínek, dlouhodobě spjatý s Moravskou filharmonií. "Spolupráce symfonického orchestru s pop-rockovou kapelou z jesenických hor si získala publikum už v loňském roce a letos vyvrcholila strhujícím koncertem ve vyprodaném O2 universu," uvedla mluvčí filharmonie.
Netradiční spojení klasického orchestru s hity českých interpretů nabídla MFO již v minulých letech. V roce 2023 vystoupili v Olomouci filharmonici na Andrově stadionu na multižánrovém koncertu pod názvem Festival filharmonie například společně s hudebníky Vojtěchem Dykem, Jankem Ledeckým či Evou Urbanovou. O rok později pětašedesátičlenný orchestr vystoupil například s kapelou Fleret či Hradišťan. S filharmoniky spolupracuje také olomoucká zpěvačka Natálie Tichánková s kapelou 4GOOD.