Beatles, Žbirka i hudba z herního fenoménu. Filharmonie chystá nabitou sezonu

Lenka Muzikantová
  15:22
Jedinečným hudebním zážitkem v podání společného koncertu pop-rockové šumperské kapely O5 a Radeček se symfonickým orchestrem vrcholí v úterý a ve středu od 19.00 stávající jubilejní 80. sezona a Moravská filharmonie Olomouc (MFO) již představila plány na tu příští. V devíti koncertních řadách zazní monumentální díla i ikonické sklady Beatles, Miro Žbirky nebo hudba ze světoznámé počítačové hry Kingdom Come.
Moravská filgarmonie Olomouc se chystá na 81. sezonu.

Jiří Korn a Veronika Khek Kubařová v muzikálu Anděl Páně
Filharmonie také oslaví 90 let od narození Václava Havla a společným koncertem s Václavem Hudečkem zavzpomíná na dobu před 60 lety, kdy legendární umělec v olomoucké Redutě odstartoval svou zářnou kariéru.

„Věříme, že tu velkolepou, zdárnou a úspěšnou stávající sezonu překonáme,“ avizovala dramaturgyně MFO Ivana Kalina Tabak.

Novou sezonu MFO již tradičně otevře Mezinárodním varhanním festivalem, jehož 58. ročník se uskuteční v termínu od 3. do 17. září. Zahajovací koncert sezony pod názvem Hudební monument se uskuteční 24. září v domovské Redutě a přinese velkolepou Faustovskou symfonii Ference Liszta, českou premiéru skladby Katedrály oceňované americké skladatelky Jennifer Higdon a violoncellový koncert Roberta Schumanna.

Taktovky se ujme šéfdirigent filharmonie Zsolt Hamar a coby sólista vystoupí vycházející hvězda Yibai Chen původem z Číny.

„81. koncertní sezona Moravské filharmonie je pro nás výjimečná, vznikala již v rámci sloučené instituce, což se odráží v některých mimořádných projektech propojujících orchestr filharmonie a sbor i sólisty Moravského divadla. Naším cílem je nabídnout publiku pestrý a ambiciózní program, který spojuje tradici s novými impulzy,“ uvedl ředitel MDMF David Gerneš.

Šéfdirigent orchestru, budapešťský rodák Zsolt Hamar, povede osm koncertů, v rámci kterých s orchestrem představí své oblíbené kompozice, jako je kromě Faustovské symfonie hudba k baletům Igora Stravinského i Bély Bartóka, symfonie Roberta Schumanna či Ludwiga van Beethovena.

„Hudba dokáže promlouvat i tam, kde slova selhávají, vyjadřuje naše emoce s mimořádnou hloubkou a pravdivostí. Největší sílu ale získává ve chvíli, kdy ji prožíváme společně, kdy vzniká jedinečné souznění, které nás spojuje i přesahuje,“ uvedl Hamar.

Na úterní tiskové konferenci oznámil, že nastávající sezona bude jeho poslední v Moravské filharmonii Olomouc. „Předešlé roky byly mojí nejkrásnější periodou a s orchestrem i publikem jsem zažil spoustu výjimečných momentů. Ale v mojí zemi byl pošlapaný kulturní život a s novou vládou je tu nový příslib, že se to změní. Chci být u toho,“ avizoval Hamar, že se nejspíše vrátí do své domoviny.

Před orchestr Moravské filharmonie se i v nastávající sezoně na dirigentský stupínek postaví plejáda domácích i zahraničních osobností, jako je Leoš Svárovský, Tomáš Brauner, Robert Kružík, Maxim Rysanov, Gábor Káli či Valentin Uryupin.

„Z koncertního repertoáru nabídneme širokou paletu skladeb všech slohů a stylů od baroka po současnost – od Vivaldiho a Bacha přes Čajkovského, Rachmaninova i Gershwina až po Jaroslava Pelikána, a to v provedení špičkových sólových interpretů,“ vyzdvihla Tabak. „Osobně se velmi těším na provedení Šostakovičovy šesté symfonie nebo Sinfonietty Leoše Janáčka,“ dodala.

Koncertnímu cyklu K opět propůjčí působivé kulisy Červený kostel a MFO nezapomněla ani na nejmladší diváky. Počítá se také s klavírními recitály, odpoledním Hudebním salonem v Mozartově sále či Hudebním setkáním s členy filharmonie v Malé kulturní scéně Sedmička.

„Žánrový rozptyl Moravské filharmonie je vskutku veliký. Pokračujeme v řadě crossovreových koncertů, ve které nabídneme atraktivní spojení zvuku klasického orchestru s ikonickými skladbami The Beatles v podání renomovaných The Backwards, uvedeme hudbu ze světoznámé české počítačové hry Kindom Come: Deliverance II a také projekt The Sound of Epic Anime z japonské animované tvorby v autentickém pojetí dirigenta Chuheie Iwasakiho,“ řekl náměstek pro MFO Petr Dvořák.

„Cyklus uzavřeme koncertem s názvem Miro Žbirka: Symphonic Night, na němž se Meky podílel dramaturgicky. MFO tak naváže na předchozí spolupráci s tímto legendárním interpretem,“ doplnil náměstek.

Po exkluzivní spolupráci s kapelou O5 a Radeček, která vyvrcholila vyprodaným koncertem v pražském O2 universu, se na stejném místě MFO představila i se dvěma koncerty projektu Pocta Davidu Stypkovi s kapelou Bandjeez a sólisty Ewou Farnou, Kateřinou Marií Tichou a Miraiem Navrátilem.

Orchestr vystoupil také na prestižních zahraničních pódiích, například ve Zlatém sále vídeňského Musikvereinu, kde začátkem roku uvedla program s díly Mozarta a Beethovena. Po tříleté odmlce se podařilo obnovit Mezinárodní hudební festival Dvořákova Olomouc, který se koná od 7. května do 14. června a do Olomouce během něj zavítají známí tuzemští i zahraniční interpreti.

Vrcholem festivalu bude open air koncert v Letním kině Olomouc, na kterém zazní ikonické skladby jako Bolero Maurice Ravela, energický Šavlový tanec, strhující Jízda valkýr nebo slavná předehra k opeře Vilém Tell. Symfonický orchestr pak doprovodí osobnosti české popové scény Jiřího Korna, Evu Burešovou a Patricii Kaňok ze skupiny Vesna.

