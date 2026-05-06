Moravská filharmonie otevře festival Dvořákova Olomouc, potrvá do půlky června

Koncertem ukrajinské pianistky Anny Fedorovové otevře Moravská filharmonie v Olomouci (MFO) ve čtvrtek svůj mezinárodní hudební festival s názvem Dvořákova Olomouc. Ponese název Nový svět, nové příležitosti, který je zároveň zastřešujícím tématem hudební přehlídky, jež se v Olomouci koná po tříleté odmlce, řekla dnes ČTK mluvčí filharmonie Vlasta Pechová. Festival s odkazem na skladatele Antonína Dvořáka, který je součástí oslav 80. koncertní sezony MFO, potrvá do 14. června v historických kulisách města.
Zahajovací koncert se uskuteční v Redutě, kde pod taktovkou šéfdirigenta Zsolta Hamara zazní mimo jiné Dvořákova symfonie Z Nového světa. "Pomyslným dramaturgickým pojítkem úvodního koncertu je prostředí Spojených státu amerických, kde se odehrála důležitá kapitola Dvořákova uměleckého i osobního života. Prostřednictvím hudby z baletu Aarona Coplanda Billy the Kid se ocitneme na americkém Divokém západě," uvedla Pechová.
Ke klavíru usedne ukrajinská pianistka Fedorovová, pro kterou je olomoucký koncert prvním vystoupením v Česku. Během českého debutu posluchačům představí své interpretační umění ve virtuosní Rapsodii na Paganiniho téma od Sergeje Rachmaninova. Celý program slavnostně korunuje Dvořákův poslední a také nejznámější symfonický opus Z Nového světa.
Další koncert je v plánu 19. května, půjde o klavírní dvojrecitál v Arcibiskupském paláci, na kterém se představí pianista Ivo Kahánek s olomouckou rodačkou Eliškou Tkadlčíkovou. "Ivo Kahánek patří k absolutní světové špičce. Jako jeden z mála českých interpretů v historii vystoupil se slavnou Berlínskou filharmonií, je držitelem prestižní ceny BBC Music Magazine Award a jeho interpretace české klasické hudby, zejména děl Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů, sklízí nadšené ohlasy na nejvýznamnějších pódiích světa," doplnila mluvčí MFO. Posluchače čekají virtuózní sólové skladby, ale i strhující provedení legendární Smetanovy Vltavy či Dvořákových Slovanských tanců ve čtyřručním provedení.
V programu festivalu vystoupí také 22. května v Redutě Opolská filharmonie. Klasickou hudbu následně vystřídá špičkový jazz v podání srbského kontrabasisty Nenada Vasiliče a jeho tria, kteří 26. května rozezní prostory Červeného kostela. V plánu je i výjezdní koncert na nádvoří hradu Sovinec, kde 7. června zazní například Dvořákova Serenáda pro dechové nástroje.
Hudební přehlídka vyvrcholí open air koncertem s názvem Hudební ohňostroj Moravské filharmonie, který se uskuteční 14. června v areálu letního kina. První polovina koncertu bude patřit nejslavnějším melodiím klasické hudby, ve finále početné symfonické těleso pod vedením Dominika Pernici doprovodí výjimečné osobnosti české popové scény i world music, doplnila Pechová.