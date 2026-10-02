Moravská filharmonie uctí nedožité 90. narozeniny Havla světovou premiérou

Koncertem s podtitulem Život v pravdě uctí Moravská filharmonie Olomouc (MFO) nedožité 90. narozeniny dramatika, disidenta a prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Pod taktovkou dirigenta Tomáše Braunera zazní díla skladatelů blízkých Havlovu srdci i světová premiéra kompozice vytvořené přímo k této příležitosti. Koncert se uskuteční příští týden ve čtvrtek, hostem bude diplomat, spisovatel a někdejší prezidentův blízký spolupracovník Michael Žantovský, sdělila ČTK mluvčí MFO Vlasta Pechová
Slavnostním koncertem filharmonie zároveň otevře v nové sezoně svůj symfonický cyklus D, který dlouhodobě staví na myšlence dialogu mezi pevnou hudební tradicí a pokroku." Zahajovací program proto nabídne reprezentativní výběr z tvorby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a George Gershwina, jejichž hudba provázela Václava Havla v různých fázích jeho osobního i veřejného života," uvedla Pechová.
Stěžejním bodem slavnostního večera bude evropská premiéra orchestrálního díla Život v pravdě, kterou památce českého státníka věnoval současný americký skladatel Joseph A. Santo. "Uvedení skladby Život v pravdě v rodné zemi prezidenta Havla a v jeho mateřském jazyce pro mě má hluboký umělecký i duchovní význam. Slyšet jeho slova v češtině a v podání českého orchestru dodává dílu přesně takovou rezonanci, v jakou jsem doufal už od jeho vzniku,“ uvedl autor kompozice.
Celý večer hudebně povede Tomáš Brauner, dirigent a vyhledávaný host předních tuzemských i evropských orchestrů, který s olomouckými filharmoniky spolupracuje pravidelně. Hostem večera bude někdejší Havlův blízký spolupracovník Michael Žantovský, který se také zúčastní koncertu jako mluvčí ve skladbě Život v pravdě. "Osobní vzpomínky a historický kontext přiblíží Michael Žantovský také během předkoncertní besedy s umělci. Ta se uskuteční v den koncertu od 18:00 v Mozartově sále Reduty za účasti dirigenta Tomáše Braunera," doplnila Pechová.
MFO svou koncertní sezonu otevřela minulý týden zahajovacím koncertem pod taktovkou šéfdirigenta Zsolta Hamara, pro kterého je současná sezona zároveň poslední v olomoucké filharmonii. Během roku filharmonie nabídne posluchačům devět různorodých koncertních řad, kromě hlavních symfonických cyklů nebudou chybět komorní večery, klavírní recitály či multižánrové projekty.