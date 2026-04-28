Moravská filharmonie zahájí sezonu varhanním festivalem a Faustovskou symfonií

Devět různorodých koncertních řad a pokračování dvou úspěšných mezinárodních festivalů nabídne v nadcházející sezoně Moravská filharmonie Olomouc (MFO). Hlavní symfonické cykly doplní komorní koncerty, klavírní recitály, multižánrové projekty a programy pro mladé publikum. Vedle olomoucké nabídky orchestr opakovaně zavítá do měst Olomouckého kraje, řekli dnes novinářům zástupci filharmonie.
Sezonu otevře MFO tradičně Mezinárodním varhanním festivalem od 3. do 17. září. Zahajovací koncert sezony pod názvem Hudební monument je v plánu 24. září v domovské Redutě a přinese velkolepou Faustovskou symfonii Ference Liszta. Taktovky se ujme šéfdirigent filharmonie Zsolt Hamar a coby sólista vystoupí vycházející hvězda I-paj Čchen (Yibai Chen) původem z Číny. "V pořadí 81. koncertní sezona Moravské filharmonie je pro nás výjimečná. Vznikala již v rámci sloučené instituce, což se odráží v některých mimořádných projektech propojujících orchestr filharmonie a sbor i sólisty Moravského divadla," uvedl ředitel Moravského divadla Olomouc a MFO David Gerneš.
Šéfdirigent orchestru, budapešťský rodák Zsolt Hamar, povede osm koncertů, na kterých s orchestrem představí své oblíbené kompozice, jako je zmíněná Faustovská symfonie či hudba k baletům Igora Stravinského i Bély Bartóka. Před orchestr MFO se na dirigentský stupínek postaví plejáda domácích osobností jako Leoš Svárovský, Tomáš Brauner, Robert Kružík, Zbyněk Müller či Zdeněk Klauda a také zahraniční dirigenti mladší generace.
Z koncertantního repertoáru nabídne filharmonie podle dramaturgyně Ivany Kaliny Tabak širokou paletu skladeb všech slohů a stylů od baroka po současnost - od Vivaldiho a Bacha přes Čajkovského, Rachmaninova i Gershwina až po Jaroslava Pelikána. Na půdě MFO vystoupí špičkoví sóloví interpreti jako hornista Radek Baborák, houslista Jiří Vodička, pianista Ladislav Fančovič či violoncellisté I-paj Čchen a Ťing Čao (Jing Zhao).
V nadcházející sezoně najdou zájemci v programu také koncertní cyklus K, který se uskuteční v Červeném kostele i řadu crossoverových koncertů, kde MFO nabídne mimo jiné spojení klasického orchestru s ikonickými skladbami The Beatles v podání renomovaných The Backwards či koncert s názvem Miro Žbirka: Symphonic Night. Změny se dotknou koncertů řady C - místo úterního večera bude nově koncertním dnem těchto produkcí středa. Cyklus Hudební setkání zase bude nově v prostorách Malé komorní scény Sedmička, doplnila mluvčí filharmonie Vlasta Pechová.