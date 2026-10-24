Moravské divadlo a filharmonie v Olomouci připravují bezpečnostní cvičení

Moravské divadlo (MDO) a Moravská filharmonie v Olomouci (MFO) chystají na začátek příštího týdne bezpečnostní školení a praktické cvičení zaměřené na ochranu takzvaných měkkých cílů. Pondělní akce se zúčastní přibližně 100 zaměstnanců kulturních institucí. Součástí programu bude nácvik reakcí na krizové situace, simulovaný zásah proti aktivnímu útočníkovi a praktická zdravotnická příprava. Na místě budou policisté a lidé v taktickém vybavení, mohou se ozývat také zvuky připomínající střelbu, upozorňuje divadlo a filharmonie.
"Bezpečnost našich diváků, posluchačů a všech kolegů je pro nás prioritou. Je velice důležité, aby všichni kolegové věděli, jak se zachovat v případě mimořádné situace, a dokázali reagovat s rozvahou. Věříme, že právě praktický nácvik pomůže získat potřebné zkušenosti a větší jistotu při zvládání krizových situací," uvedl ředitel MDO a MFO David Gerneš.
Mimořádné školení chystá divadlo a filharmonie s ohledem na to, že kulturní instituce patří mezi takzvané měkké cíle, tedy místa, kde se pravidelně setkává větší množství lidí, a která mohou být zranitelná vůči násilným útokům. Zúčastní se ho přibližně 80 zaměstnanců MDO a MFO a dalších 20 pracovníků z okolních kulturních institucí.
"Cílem je posílit schopnost účastníků včas rozpoznat možné nebezpečí, správně vyhodnotit krizovou situaci a zvolit odpovídající postup při ohrožení. Důraz bude kladen především na praktickou přípravu, vzájemnou komunikaci a spolupráci s bezpečnostními složkami," doplnila za MDO a MFO Eliška Přichystalová.
Cvičení s policií bude zaměřené především na praktické zvládání mimořádných situací. "V souvislosti s plánovaným školením upozorňuje Moravské divadlo a Moravská filharmonie veřejnost na možný zvýšený pohyb policistů a osob v taktickém vybavení v prostorách Reduty a Moravského divadla. V průběhu dne mohou být slyšet také hlasité zvukové efekty připomínající střelbu a další projevy simulovaných krizových situací," dodala Přichystalová.