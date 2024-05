Olomoučtí radní schválili zřizovací listinu sloučeného divadla a filharmonie

Organizace ponese název Moravské divadlo a Moravská filharmonie, zřizovací listina zahrnuje i úpravu majetkových poměrů. Podle náměstka primátora Viktora Ticháka (Piráti) byla radou schválena jednomyslně.

„Vydali jsme se cestou nesnadnou, dlouhou, koncepční a systematickou, která neznamená jen nějaké bohapusté škrty, ale opravdovou restrukturalizaci olomoucké kulturní scény,“ uvedl Tichák.

MFO se v rámci restrukturalizace sloučí do MDO. „Na Moravské divadlo zároveň, jako na organizaci přejímající, přejde veškerý majetek, práva a závazky Moravské filharmonie, to znamená mimo jiné i zaměstnanecké smlouvy, kolektivní smlouvy a další,“ doplnil Tichák s tím, že formu sloučení schválili zastupitelé už v březnu.

„Je mnohem jednodušší změnit jednu zřizovací listinu než zakládat novou organizaci. Moravské divadlo je už nyní správcem budovy, s filharmonií má smlouvu o výpůjčce tohoto prostoru. Kdybychom zakládali nové IČO, museli bychom měnit všechny smlouvy. Administrativní a finanční náročnost by byla podstatně větší,“ shrnul.

Vyřešena je podle náměstka i víceletá smlouva MFO na mezinárodní varhanní festival s tím, že nástupnická organizace tuto smlouvu zdědí.

Filharmonici proti spojení protestují

Vedení olomoucké radnice chce obě instituce, tedy orchestr a třísouborové divadlo, spojit pod jednu organizaci především z ekonomických důvodů. Rozhodnutí padlo na základě analýzy, kterou si nechali radní vypracovat a která sloučení doporučuje jako cestu k úsporám a efektivitě provozu.

Proti sloučení obou institucí dlouhodobě vystupují odboráři z filharmonie. Podle nich bude mít fúze pro filharmoniky negativní důsledky. Kromě petice rovněž uspořádali koncert Zachraňte Moravskou filharmonii, na který je v pondělí dorazily podpořit hudební stálice české scény a zhruba dva a půl tisíce lidí.

Ředitel MFO Jonáš Harman dnes řekl, že se do zřizovací listiny podařilo dostat většinu věcí, které zavdávají šanci na garance.

„Nyní je to v deklarativní rovině. Bude nás zajímat, jak to bude fungovat v praxi. To znamená organizační struktury, ekonomické parametry, očekávání zřizovatele i v tom, co má orchestr dál nabízet veřejnosti v zadání kulturní služby,“ přiblížil.

K formě sloučení dodal, že filharmonici od začátku prosazovali sloučení formou splynutí, nakonec však podle něj zvítězila administrativní jednoduchost.

Na dodržování zřizovací listiny, která garantuje zachování autonomie značek obou institucí, z níž mají obavy především odboráři MFO, má dohlížet sedmičlenná garanční rada instituce. Podle města nebude chod MFO ani MDO ve společné instituci ohrožen, zachovány budou oba orchestry, včetně jejich značky, vizuální identity a dlouholeté historie. Podle Ticháka není v plánu ani propouštění.