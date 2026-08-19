Moravské divadlo nabídne poprvé v historii odprodej nepotřebných kostýmů

Moravské divadlo Olomouc nabídne zájemcům poprvé na prodej nepotřebné kostýmy ze skladů. Takzvaný fundus aktuálně čítá na 10.000 kusů ošacení, divadelním nadšencům bude k dispozici zhruba 4500 kusů včetně objemných operních rób. Divadlo je nabídne za symbolický poplatek, od 20 do 500 korun, řekla dnes ČTK mluvčí divadla Vlasta Pechová. Nabídky mohou využít jednotlivci, ale například i ochotnické spolky.
Divadlo odprodej naplánovalo kvůli stěhování svých skladů do nových prostor Kulturně edukačního centra. "Při této příležitosti děláme v našich skladech pořádek. Máme ve fundusu celkem 10.000 kusů kostýmů na ramínkách, do prodeje jde necelá polovina," uvedla mluvčí divadla. Prodej nepotřebných kostýmů se uskuteční 27. a 28. srpna ve skladu divadla v Holické ulici.
"Můžeme zároveň podpořit ochotnické a zájmové spolky, které často nemají přístup k profesionálnímu vybavení. Chceme jim nabídnout kvalitní věci, které už v našem provozu nevyužijeme, ale mohou dál sloužit při jejich představeních a dalších aktivitách. Zároveň bychom rádi dali každému obyvateli Olomouce možnost odnést si symbolický kus divadla domů," uvedl ředitel divadla David Gerneš.
K dispozici budou historické kostýmy, šaty, vestičky, dobové uniformy i objemné róby vážící několik kilogramů, které měli na sobě v inscenacích operní pěvci - u těch se týká omezení prodeje v počtu maximálně pěti kusů na osobu.
Nadšenci mohou s pořízenými kostýmy zaujmout na maškarních plesech, při rodinných oslavách nebo si prostě jen udělat radost pořízením originálního oblečení.
"Už před začátkem prodeje vidíme u veřejnosti velký ohlas, což nás samozřejmě moc těší. Doporučujeme zájemcům, aby si s sebou vzali něco, v čem si oblečení budou moci odnést - třeba tašky, pytle a podobně," podotkla vedoucí divadelní půjčovny kostýmů Ivana Čeplová.
Moravské divadlo Olomouc si většinu kostýmů vyrábí samo. K dispozici má vlastní návrháře i krejčovny, kde originální kostýmy vznikají.