Moravské divadlo Olomouc otevře sezonu Dvořákovou operou Čert a Káča

Moravské divadlo Olomouc otevře tento pátek sezonu premiérou Dvořákovy opery Čert a Káča. Režie rodinné inscenace se ujal Dominik Beneš, hudebně i herecky náročné role divoké a krásné Káči se zhostila Anna Moriová a v Olomouci debutující Lenka Schallenberger. Speciálním hostem inscenace je emeritní členka Moravského divadla Magda Málková, která během své kariéry v různých inscenacích této Dvořákovy opery postupně ztvárnila všechny ženské role, řekli dnes novinářům zástupci divadla.
Strhující pohádkový příběh, ve kterém se prolíná svět venkovské reality s říší nadpřirozených sil, podle dramaturga Miroslava Krále tematicky zapadá do motta nacházející sezony. "Motto letošní sezony Moravského divadla Olomouc, respektive souboru opery a operety, jsou mýty, rituály, kouzla a čáry. A protože nemáme na repertoáru žádnou rodinou operu, rodinné představení, náš tip právě padl na Čerta a Káču, kde se s mýty a čárami pracuje velmi intenzivně," řekl ČTK dramaturg.
Výběr inscenace podle něj souvisí i s dalším trendem, a to vycházet z místních sólistů. "My máme vynikající Káču, jak pěvecky, tak herecky, což je Anna Moriová. Dále je to Jiří Přibyl s Danielem Kfelířem, kteří ztvárňují čerta Marbuela, či Helena Beránková jako Kněžna. V dalších rolích je to například Raman Hasymau v roli ovčáka Jirky," doplnil dramaturg. Emeritní členka divadla Magda Málková tentokrát v inscenaci obsadí roli Mámy.
Děj opery na motivy pohádky Boženy Němcové pracuje s tradičními pohádkovými archetypy dobra a zla, režisér inscenace Dominik Beneš vyzdvihl ve svém pojetí původní okrajovou postavu Kněžny, která se stala pro děj klíčovou. Podobný posun zvolil i u postavy Mámy, která se stala plnohodnotnou a dějotvornou rolí. "Pod pohádkovým příběhem se odehrává velmi lidský příběh o tom, co vlastně potřebujeme ke štěstí, o setkání s člověkem, který nám může pomoci něco v sobě změnit a probudit, a o tom, jestli máme odvahu svůj život změnit," podotkl režisér.
Tvůrci inscenace připravili pro diváky dvě verze - celovečerní pro dospělého návštěvníka, kratší pro děti. Podle šéfa souboru opery a operety Jiřího Přibyla bylo cílem připravit rodinnou inscenaci, kterou by si užili dospělí i mladí diváci včetně dětí.
Moravské divadlo Olomouc pro nadcházející sezonu připravilo 12 premiér, diváky čekají nejen velké operní inscenace, ale i světová baletní premiéra či komedie, které patří k nejúspěšnějším titulům světových scén.