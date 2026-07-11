Moravské divadlo Olomouc připravuje projekt Junior Ballet, určený je absolventům

Moravské divadlo Olomouc (MDO) zakládá nový mezinárodní projekt určený absolventům tanečních škol z celého světa. Nabídne jim prostor pro získání praxe a vstup do profesionálního tanečního světa. Projekt nese název Junior Ballet, sdělila ČTK mluvčí divadla Vlasta Pechová. Do prvního ročníku stáže, která se uskuteční od září do června, bude přijato maximálně 12 stážistů.
Projekt reaguje na situaci, kdy absolventi tanečních škol často disponují kvalitním vzděláním, ale chybí jim dostatek jevištních zkušeností, které profesionální soubory vyžadují. "Chceme vytvořit pomyslný most mezi odborným tanečním vzděláním a profesionální kariérou. Mladí tanečníci budou mít možnost pracovat v reálném divadelním provozu, poznat fungování profesionálního souboru a získat zkušenosti, které jim pomohou při vstupu na trh práce," uvedl ředitel divadla David Gerneš.
Během celosezonní stáže budou absolventi pravidelně trénovat pod vedením baletních mistrů Moravského divadla Olomouc i hostujících pedagogů. Součástí programu bude také studium repertoáru baletního souboru a získávání praktických zkušeností na jevišti.
Nejtalentovanější účastníci dostanou příležitost zapojit se do vybraných baletních inscenací Moravského divadla Olomouc. "Další zkušenosti budou získávat také v operních produkcích, kde budou mít možnost vystupovat v tanečních partech. Vedle toho budou pracovat na vlastním choreografickém projektu, který by mohl být uveden na některé z divadelních scén," podotkla mluvčí divadla.
Projekt podle šéfa baletního souboru MDO Jana Fouska přináší výhody jak mladým tanečníkům, tak samotnému souboru. "Absolventům tanečních škol nabízí cennou praxi a možnost profesního růstu v době, kdy je konkurence na trhu práce mimořádně vysoká. Moravské divadlo naopak získá širší základnu připravených tanečníků, kteří mohou v případě potřeby posílit soubor a do budoucna se stát jeho plnohodnotnými členy," míní Fousek.
Podobné juniorské soubory jsou podle zástupců divadla v zahraničí běžnou součástí profesionálních tanečních institucí a dlouhodobě se osvědčují. V České republice se průkopníkem tohoto modelu stal v roce 2022 soubor Balet NDB 2 v Brně. Olomoucký Junior Ballet se tak stane teprve druhým projektem svého druhu v tuzemsku. Casting do prvního ročníku je již otevřen, hlásit se do něj mohou přes pořadatelskou agenturu mladí tanečníci a tanečnice z celého světa. Informace o projektu už putují prostřednictvím konzervatoří, tanečních škol a odborných organizací napříč Evropou i dalšími zeměmi, dodala Pechová.