Moravské divadlo bude lákat na Drákulu jako balet, Macbetha či Baladu pro banditu

Ondřej Zuntych
  5:02aktualizováno  5:02
Světová baletní premiéra Drákuly, legendární Balada pro banditu či mezinárodně úspěšná komedie Hra, která se zvrtla. Moravské divadlo Olomouc (MDO) připravuje na novou sezonu spolu s dalšími tituly dvanáct premiér rozdělených mezi operu, balet a činohru. Brzy začne prodej předplatného.
Propagační vizuál k nové sezoně Moravského divadla Olomouc. | foto: MDO

První z novinek bude 4. září opera Antonína Dvořáka Čert a Káča. „Celá sezona se ponese ve znamení fantaskna. Každá inscenace tematizuje vztah člověka k vyšší síle, ať už přírodní, duchovní nebo dějinné,“ líčí umělecký šéf opery a operety Jiří Přibyl.

„Čerta a Káču chceme představit v jiném světle než doposud, kdy bylo peklo devalvováno inscenacemi ze 70. a 80. let. Ani Káča pro nás není hloupá vesnická holka, ale naopak silná osobnost ve stylu Divé Báry vzbuzující respekt,“ dodává.

Spojením géniů Leoše Janáčka a Karla Čapka pak bude Věc Makropulos. „Představení budeme zaměřovat na středoškoláky a vysokoškoláky. Nadčasové téma snahy o umělé prodlužování lidského života rezonuje i v dnešní době,“ zmiňuje Přibyl.

Společným představením opery a činohry bude muzikál Balada pro banditu. „Žijeme ve výhni rozpolcené společnosti a etnik. Soužití lidí různých původů prostupuje i tímto příběhem,“ odhaluje Přibyl.

Událostí sezony pak podle něj bude shakespearovské drama Macbeth s hudbou Giuseppe Verdiho v režii mladé performerky, pedagožky a choreografky Veroniky Poldauf Riedlbauchové.

Čarodějnické procesy dostanou současný náhled

Činohra chystá čtyři premiéry na velkém jevišti hlavní budovy a jednu na kulturní scéně Sedmička v Sokolské ulici.

„Začínáme v říjnu Hedou Gablerovou od Henrika Ibsena, světoznámé drama u nás bude režírovat Marián Pecko. Potom nás čeká jeden ze současných světových komediálních hitů Hra, která se zvrtla o amatérském souboru, jenž má premiéru detektivní komedie ve stylu Agathy Christie, v níž se nic nedaří,“ přibližuje šéf činohry Roman Vencl.

Prvního uvedení ve více než stoleté historii Moravského divadla se pak dočká Saturnin Zdeňka Jirotky.

OBRAZEM: Do Olomouce se vrací balet baletů. Romea a Julii tančí noví sólisté

Dva tituly vznikají přímo pro olomoucké divadlo. V Sedmičce bude od ledna k vidění hra autorky olomouckého původu Sylvy Fischerové Kolik vážila Gottwaldova játra. Martina Babišová a Věra Starečková zase napsaly historizující komedii Hoří, má čarodějnice.

„Hra zpracovává lokální téma čarodějnických procesů, ale náhled bude ryze současný a nadsazený,“ nastiňuje Vencl. Ten po sezoně po deseti letech skončí v čele činoherního souboru, zůstane ovšem jako herec.

Diváky baletu čeká světová premiéra romanticko-hororového tanečního dramatu Drákula amerického choreografa Garretta Smitha na hudbu Wojciecha Kilara a Sergeje Prokofjeva. „Premiéra připadá symbolicky na období Dušiček a Halloweenu, k čemuž se titul skvěle hodí,“ podotýká umělecký šéf baletu Jan Fousek.

Druhou novinkou bude na jaře příštího roku v Evropě osvědčený balet Coppélie z Montmartru, jenž připravuje renomovaný maďarský choreograf Youri Vámos.

Baletní pohádka i cyklus pro seniory

Pro nejmenší uvede divadlo v koprodukci s Baletním studiem při MDO premiéru baletní pohádky Kráska a zvíře. Výtěžek z premiéry bude věnován na podporu výstavby domu Ronalda McDonalda pro rodiny nemocných dětí ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Premiéry v nové sezoně

  • Čert a Káča
    opera 4. září 2026
  • Kráska a zvíře
    pro děti 13. září 2026
  • Heda Gablerová
    činohra 2. října 2026
  • Drákula
    balet 30. října 2026
  • Hra, která se zvrtla
    činohra 27. listopadu 2026
  • Věc Makropulos
    opera 8. ledna 2027
  • Kolik vážila Gottwaldova játra
    činohra 17. ledna 2027
  • Balada pro banditu
    opera 26. února 2027
  • Hoří, má čarodějnice
    činohra 19. března 2027
  • Coppélie z Montmartru
    balet 9. dubna 2027
  • Saturnin
    činohra 7. května 2027
  • Macbeth
    opera 11. června 2027

V malé kulturní scéně Sedmička budou nadále menší inscenace, koncerty, besedy i vzdělávací programy pro všechny věkové kategorie.

„Sedmička se za rok svého působení stala nedílnou součástí kulturní scény s bohatými formáty. Budeme se teď soustředit na nejstarší a nejmoudřejší generaci. Spolu s Ateliérem Moravského divadla pracujeme na cyklu SeniorArt, abychom starší diváky z publika povzbudili k osobnějšímu setkání,“ říká produkční malé kulturní scény Eva Spilková.

Od konce loňského roku je v provozu i Kulturně edukační centrum na Nových Sadech.

„Propojuje divadelní praxi, vzdělávání a komunitní aktivity. V moderním zázemí se nacházejí učebny, zkušební prostory i dílny pro výrobu scénických dekorací. Centrum zároveň nabízí workshopy, tvůrčí dílny i odborné vzdělávací programy pro školy, veřejnost i profesionály z kulturní praxe,“ přibližuje mluvčí divadla Vlasta Pechová.

Podle ředitele se šíří pocit nedoceněnosti

Stávající abonenti mohou obnovit předplatné od 1. do 30. dubna, pro nové zájemce bude v prodeji od 4. května. „Pro nadcházející sezonu jsme byli nuceni nepatrně upravit ceny vstupného. I přesto zůstává abonmá nejvýhodnější cestou, jak si užít divadlo pravidelně,“ zmiňuje Pechová.

Podle ředitele Moravského divadla a Moravské filharmonie Davida Gerneše je sestavování dramaturgického plánu rok od roku těžší.

Evita v rockové úpravě dojme Olomouc, divadlo připravilo velkolepé představení

„Cítíme velké pnutí ve společnosti, která se půlí na dvě až nesmiřitelné části. A my jako divadlo máme být institucí snažící se je stmelit a umět vedle sebe posadit různé názorové proudy, aby spolu lidé mluvili a společnost mohla zůstat zdravá a fungující,“ popisuje.

„Bohužel, ne vždy si to uvědomují politici v čele státu či zřízení, jež nám poskytují peníze. Vede to k tomu, že lidé, kteří vynakládají množství energie, necítí zpětnou vazbu a mohou si připadat zbyteční a nedocenění, což není dobře, protože společnosti dělají velkou službu. Kultura je obor budoucnosti,“ míní Gerneš.

Divadlo každoročně žádá ministerstvo kultury o peníze z Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

„V současné chvíli je tam anoncován škrt 25 procent. Jestli tomu tak bude, uvidíme, zatím ale počítáme se snížením dotace. Dáváme dohromady rozpočet, v němž musíme zohlednit i navýšení platů. Je velmi složité v instituci plánující na roky dopředu sahat na záchranné brzdy, pokud se dozvíme výslednou částku třeba v květnu,“ posteskl si Gerneš.

11. března 2026

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Moravské divadlo bude lákat na Drákulu jako balet, Macbetha či Baladu pro banditu

Propagační vizuál k nové sezoně Moravského divadla Olomouc.

Světová baletní premiéra Drákuly, legendární Balada pro banditu či mezinárodně úspěšná komedie Hra, která se zvrtla. Moravské divadlo Olomouc (MDO) připravuje na novou sezonu spolu s dalšími tituly...

25. března 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

