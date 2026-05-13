Moravské divadlo Olomouc uvede premiéru hry o ženách z rodiny Mašínových

Moravské divadlo (MDO) uvede v pátek v premiéře inscenaci Jejich sestra, která se inspiruje osudy žen rodiny Mašínových. Hra vychází z příběhu Zdeny Mašínové, sestry protikomunistických odbojářů Josefa a Ctirada, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z komunistického Československa na Západ.
Tvůrci se však soustředí i na další ženy z jejich nejbližšího okolí a divákům nabídnou dosud opomíjenou perspektivu této historické kapitoly. Premiéra se odehraje na Malé kulturní scéně Sedmička, řekli dnes novinářům zástupci divadla.
Podle ředitele divadla Davida Gerneše jde pro olomouckou scénu o výrazný počin. "A to hlavně kvůli tématu soudobých dějin a lidí, kteří tyto dějiny tvořili, což je velmi důležité připomínat. A stejně tak je důležité ukazovat všechny strany odboje i to, jak je důležité mít vnitřní morální kredit. Věřím, že půjde o inscenaci, o které se bude mluvit a která bude rezonovat," řekl Gerneš.
Autorem inscenace je spisovatel Martin Šinkovský, divadelní hra vychází z příběhu Zdeny Mašínové, který již dříve zpracoval s ostatními autory v komiksu Tři královny. Na přípravě inscenace spolupracovalu také zástupci projektu Paměť národa. "Chtěli jsme upozornit na hrdinství a odvahu žen, které jsou v dějinách často v pozadí. A je skvělé, že právě příběh žen z rodiny Mašínových se povedlo nasvítit na prknech Moravského divadla," uvedl ředitel pobočky středomoravské Paměti národa Petr Zavadil.
Režie inscenace se ujal Jan Janča, jeho záměrem bylo předložit téma divákům tak, aby si sami pokládali otázky a konfrontovali se s nimi. Optika namířená na ženskou část této rodiny byla hlavní věcí, která jej zaujala. "Jsem rád, že se to trochu pootočilo a že se na to můžeme podívat i z toho ženského úhlu pohledu. Nejen ti muži byli totiž v této rodině důležití, ale i tyto ženy to nějak prožívaly, zůstaly tady samy, a přesto vždy vydržely a zůstaly za mě morálně čisté," řekl ČTK Janča.
Samotná inscenace vznikala na míru prostoru Sedmičky, kde se premiéra MDO uskuteční vůbec poprvé. Tvůrci pracují s rozděleným jevištěm, kdy se část odehrává za plotem a část před ním. Inscenace se tak posouvá nejen v prostoru, ale i v čase, protože příběhem prostupují vzpomínky hlavních hrdinů.
Velký důraz dali tvůrci také na správné dobové vyznění inscenace, což se promítá do kostýmů i kulis. Místy až mrazivý zážitek podle zástupců divadla umocňuje hudební podkreslení inscenace. Autorem hudby je hudebník, zpěvák a skladatel Libor "Luji" Macháček.
Postavu Zdeny Mašínové mladší ztvární Vladimíra Včelná, která se se svou skutečnou představitelkou také nedávno setkala. Dvaadevadesátiletá Zdena Mašínová je nyní upoutaná na lůžko a žije v jednom z olomouckých domovů pro seniory. Ve hře prožívá herečka celý její život. "Nikdy jsem nehrála postavu někoho, kdo žije, bylo velmi zajímavé se s ní osobně setkat," uvedla Včelná. V dalších rolích se objeví Lenka Kočišová, Vlasta Hartlová či Jan Ťoupalík.