Moravské divadlo Olomouc uvede v premiéře Krobotovu inscenaci Bořiny za břehem

Do hospody v Zábřehu na Šumpersku zavede diváky nová inscenace Moravského divadla Olomouc s názvem Bořiny za břehem. Za titulem stojí autorské duo herce a režiséra Miroslava Krobota a olomouckého psychologa Lubomíra Smékala. V autorské inscenaci vytvořené na míru pro soubor olomoucké činohry se tvůrci inspirovali osudem zábřežského rodáka, cestovatele Jana Eskymo Welzla. Pro divadlo jde o osmou premiéru sezony, inscenace bude uvedena v pátek, řekli dnes novinářům zástupci divadla.
"Je to příběh pro všechny, kteří chodí do hospody, i pro abstinenty. Snažili jsme se být vážní, ale nevím, jestli se nám to povedlo. Protože o vážných věcech Bořiny jsou," uvedl Krobot, který se do Moravského divadla vrací v roli režiséra ve spolupráci se svým olomouckým přítelem Smékalem po úspěšné inscenaci Liška B. a adaptaci románu Vladimíra Körnera Zánik samoty Berhof. Podle šéfa činohry Romana Vencla je Moravské divadlo s pražskými Dejvicemi jediným divadlem v republice, kde Krobot pravidelně režíruje.
Oba autoři spolupracovali například také na filmech Díra u Hanušovic či Kvarteto, Bořiny za břehem jsou jejich první společnou divadelní hrou. "Jsou sice etablovanou autorskou dvojicí filmových scénářů, ale do divadelního textu se pustili úplně poprvé, a to právě kvůli nám, čehož si nesmírně vážíme," podotkl Vencl.
Na inscenaci, která osciluje mezi jemnou ironií a hlubší výpovědí o vztazích, se podepsal kromě osobitého Krobotova rukopisu v roli dramaturga i psycholog Smékal.
"Ve hře jsme se snažili poukázat na různé podoby zla, se kterými se v současné době setkáváme. Tyto podoby zla se divákům zjevují v personalizované podobě a divák je sám, podobně jako ve skutečném životě, postupně odhaluje. Žánr představení neumím přesně určit, jsou v něm prvky hororu, fantasy, humoru a vlastně záleží na každém divákovi, který z prvků u něj převáží," uvedl Smékal.
Stěžejní pro pochopení děje je podle autorů odhalení manipulace hlavních postav. Hra nabízí témata a otázky, na které hledá odpovědi každý. Autoři inscenace je zašifrovali do metafor a propojili je symboly a situacemi odkazujícími se na život polárního cestovatele Eskymo Welzla. V hlavních rolích se představí Daniela Klevetová, Iva Kruntorádová, Vlasta Hartlová, Jan Vrbacký a Tomáš Krejčí. Hudbu si vzal na starosti Martin Hůla, výpravu a kostýmy Marek Cpin.