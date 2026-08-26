Moravské divadlo Olomouc zahájí příští týden novou sezonu, nabídne 12 premiér

Operní inscenací Čert a Káča otevře příští týden v pátek Moravské divadlo Olomouc novou divadelní sezonu. Nabídne v ní 12 premiér. Slavnostní zahájení sezony plánuje divadlo o týden dříve, jeho součástí budou dny otevřených dveří nového Kulturně edukačního centra, sdělila ČTK mluvčí divadla Vlasta Pechová.
"Dramaturgie nové sezony kombinuje klasické tituly světového repertoáru, současnou dramatiku i autorské projekty. Diváky čekají velké operní inscenace, světová baletní premiéra i komedie, které patří k nejúspěšnějším titulům světových scén," zdůraznil ředitel divadla David Gerneš.
Nová sezona začne pohádkovou operou Antonína Dvořáka Čert a Káča, která vychází z lidových příběhů o čertech, spravedlnosti a silných ženských hrdinkách. Operní soubor nabídne divákům také Janáčkovu Věc Makropulos, hudební Baladu pro banditu a Verdiho shakespearovskou tragédii Macbeth. "Jednotícím tématem nové operní a muzikálové sezony jsou mýty, rituály a fatum a místo člověka v nich," uvedl umělecký šéf opery a operety Jiří Přibyl.
Baletní soubor nabídne dvě premiéry. Tou první bude světová premiéra romanticko?hororového tanečního dramatu Drákula amerického choreografa Garretta Smitha na hudbu Wojciecha Kilara a Sergeje Prokofjeva. Druhou baletní novinkou bude Coppélie z Montmartru, kterou připravuje maďarský choreograf Youri Vámos.
Činohra má připraveno pět premiér. Sezonu zahájí klasika světového realismu Heda Gablerová od Henrika Ibsena. Následovat bude populární britská komedie Hra, která se zvrtla, dramatizace románu Sylvy Fischerové Kolik vážila Gottwaldova játra, historicky inspirovaná černá komedie Hoří, má čarodějnice a sezonu uzavře Saturnin. "Saturnin bude opravdu třešnička na dortu, protože se na jevišti Moravského divadla objeví vůbec poprvé v celé jeho více než stoleté historii," uvedl šéf činohry Roman Vencl.
Slavnostní zahájení sezony letos divadlo spojilo s nově vzniklým Kulturně edukačním centrem (KEC), které propojuje divadelní praxi se vzděláváním a nabízí zázemí pro workshopy, tvůrčí dílny i odborné programy pro školy, veřejnost a kulturní profesionály. "KEC se v rámci slavnostního zahájení divadelní sezony na dva dny promění v hravý prostor pro děti i dospělé. Návštěvníky čeká v pátek a v sobotu pestrý program, který propojí hudbu, divadlo, pohyb i tvůrčí aktivity a nabídne možnost poznat svět kultury zase trochu jinak," doplnila Vlasta Pechová.
Prostor funguje od začátku roku, dosud hostil téměř 30 akcí. Do KEC se přestěhovaly také divadelní dílny. Od září zde zahájí výuku nový středoškolský obor jevištní technologie, který vznikl ve spolupráci Moravského divadla a Moravské filharmonie a Střední školy grafiky a médií Olomouc. Projekt za 138 milionů korun, na kterém spolupracuje město Olomouc a Olomoucký kraj, získal podporu z Národního plánu obnovy.