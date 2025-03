Moravské divadlo chystá 11 premiér, zve na legendární Evitu i příběh Mašínů

Pestrou sezonu čítající jedenáct premiér připravilo pro kulturní fajnšmekry Moravské divadlo Olomouc. Nové tituly i osvědčené kusy si zájemci vychutnají za stejnou cenu jako doposud, výše abonmá zůstává už třetí rok nezměněná. Benefitem je naopak možnost pořídit si nové předplatné online.

„Mottem olomoucké divadelní sezony je Divadlo v novém světle a myslím, že je to opravdu to, co nás čeká,“ shrnul ředitel divadla David Gerneš.

„Přineseme pestrou škálu inscenací od klasických velkých titulů po současné umění, naplno rozjíždíme kulturní prostor Sedmička a zároveň vyhlížíme novinku, což je otevření kulturně edukačního centra v průběhu sezony,“ oznámil.

Každý divák si podle něj v nabídce najde to své. „Kultura je základním pilířem společnosti a měla by být maximálně dostupná pro všechny. Také proto jsme se rozhodli cenu abonmá ponechat stejnou,“ poznamenal.

Velká jména i mladí tvůrci

Činoherní soubor nabídne během sezony celkem šest premiér. „Laskavá romantická komedie Láska mezi nebem a zemí pod režijním vedením výrazné umělecké osobnosti Jany Kališové bude kontrastovat s osobitou inscenací Kati v podání kmenového režiséra divadla Mír Davida Vyhnánka,“ vyzdvihuje z programu umělecký šéf činohry Roman Vencl.

Klára Vosecká pro malou komorní scénu Sedmička nastuduje drama Jejich sestra nahlížející do méně známých osudů ženské části rodiny Mašínových.

„Půjde o světovou premiéru, která vzniká s pomocí Paměti národa, a jsme rádi, že tento příběh můžeme uchopit z jiné perspektivy, pohledem sestry. Inscenace přiblíží, jak to vypadá, když se člověk stane hrdinou proti své vůli,“ přibližuje Vencl.

Dalším titulem bude adaptace jednoho z největších a nejslavnějších děl období romantismu Zvoník u Matky Boží v režii Romana Vencla a nebude chybět dílo Bořiny za břehem autorské dvojice Miroslav Krobot a Lubomír Smékal. Do Olomouce se také vrací renomovaný režisér Pavel Khek, který představí hru Mladý Humble.

Výzvy pro orchestr i tanečníky

Přehled premiér v sezoně 2025/2026 19. 9. 2025 Giacomo Puccini: Tosca

10. 10. 2025 Martin McDonagh: Kati

7. 11. 2025 Igor Stravinskij: Pták Ohnivák, Svěcení jara

5. 12. 2025, Pam Valentine: Láska mezi nebem a zemí

17. 12. 2025, Martin Šinkovský: Jejich sestra

23. 1. 2026, Andrew Lloyd Webber: Evita

13. 2. 2026, Victor Hugo: Zvoník u Matky Boží

13. 3. 2026, Sergej Prokofjev: Romeo a Julie

10. 4. 2026, Miroslav Krobot, Lubomír Smékal: Bořiny za břehem

8. 5. 2026, Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni

12. 6. 2026, Charlotte Jones: Mladý Humble

Baletní soubor Moravského divadla Olomouc pokračuje ve své dramaturgické linii vyvažující českou i zahraniční tvorbu. První premiérou se stane komponovaný večer na hudbu Igora Stravinského, kde diváci uvidí Ptáka Ohniváka a Svěcení jara v choreografii britského tvůrce George Williamsona.

Tyto ikonické partitury jsou velkou výzvou pro orchestr i tanečníky, slibují přinést silný umělecký zážitek.

Jarní premiéra potěší milovníky klasického baletu, na programu je Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva v režii Zdeňka Prokeše. Choreografii a nastudování si bere na starost umělecký šéf baletu Jan Fousek.

„Romeo a Julie klade vysoké nároky na herecký projev i technickou zdatnost tanečníků, ale věřím, že jsme na tento úkol připraveni,“ prohlásil Fousek.

Otázky bez odpovědí

Operní sezonu pod novým uměleckým vedením zahájí Giacomo Puccini a jeho slavný kus Tosca. Velkou operní událostí i s baletním souborem na jevišti bude Don Giovanni. Novou olomouckou inscenaci tohoto operního skvostu připraví místní rodák – režisér Vladimír John.

„Naše inscenace přinesou otázky, na které možná nikdy nenajdeme odpovědi, ale právě v tom spočívá jejich síla,“ podotkl šéf opery a operety Jiří Přibyl.

Evita slibuje být jednou z událostí sezony

Mezi inscenace, které mají velký divácký potenciál, patří jeden z nejslavnějších světových muzikálů Evita od Andrewa Lloyda Webbera v režii Marka Davida.

Pro zlepšení diváckého komfortu nabízí divadlo svým příznivcům možnost pořídit si nové předplatné online.

Tato služba je zatím dostupná pouze pro nové abonenty, obnova stávajícího předplatného online bude možná až od další sezony. Stávající abonenti mohou předplatné obnovit od 1. do 30. dubna a pro nové zájemce bude v prodeji od 5. května.