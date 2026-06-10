Moravské divadlo ukončí sezonu premiérou Mladý Humble v režii Pavla Kheka

Moravské divadlo v Olomouci ukončí sezonu premiérou Mladý Humble. Režie černé britské komedie scenáristky a dramatičky Charlotte Jonesové se ujal Pavel Khek, který už pro olomouckou činohru připravil úspěšné tituly Nedotknutelní a Přelet nad kukaččím hnízdem. Inscenace je podle tvůrců parafrází hamletovského tématu se skvěle napsanými situacemi a dialogy, které vědomě balancují na hranici dobrého vkusu. Premiéra se uskuteční tento pátek, řekli dnes novinářům zástupci divadla.
Činoherní tragikomedie je plná zvratů, překvapení a černého humoru. "Hra nabízí vhled do rodinných vztahů, je to komedie s vážným podtónem. Divák se bude smát a zároveň bude dojatý. Od začátku jsem věděl, že na to jsou tady v olomouckém souboru skvělí herci," řekl Khek.
Podle něj se v inscenaci objevuje šest vyrovnaných rolí. Astrofyzika Humbla, který se vrací domů, kde se setkává ve svém chaotickém životě se svou rodinou, si zahraje Lukáš Červenka. Jeho matku Floru Humblovou, která svého nepraktického syna nechápe, ztvární Romana Julinová, Mercy Lottovou Ivana Plíhalová, George Pyea Zdeněk Julina a Rosie Pyeovou Vendula Nováková. V roli zahradníka se představí Lukáš Pořízka. Manželé Julinovi se v inscenaci zároveň představí jako pár. Podle Julinové to byla zajímavá zkušenost, manžel ji v roli hereckého partnera prý překvapil. "Hrát milence vlastní ženy je hrozně fajn," podotkl Julina.
Jeden z nejvytíženějších současných režisérů Pavel Khek se v Olomouci novou inscenací pokusí navázat na své předchozí divácké hity, kterými se stali Nedotknutelní a Přelet nad kukaččím hnízdem. Končit sezonu inscenací v jeho režii je podle ředitele divadla Davida Gerneše sázkou na divácký zájem. "Jde o titul, který v sobě spojuje inteligentní humor, silné emoce i výjimečné herecké příležitosti. Jsem přesvědčený, že právě taková inscenace je důstojným zakončením mimořádně pestré sezony, během níž jsme našim divákům nabídli 11 premiér napříč všemi soubory," řekl Gerneš.