Moravské divadlo uvede premiéru baletu Drákula v choreografii Garretta Smitha

Moravské divadlo Olomouc (MDO) uvede tento pátek premiéru baletu Drákula v choreografii Američana Garretta Smitha. O výtvarnou scénu se postaral český tanečník, hudební skladatel, scénograf a kostýmní výtvarník Otto Bubeníček. Podle zástupců divadla půjde o světovou premiéru, inscenace doprovázená skladbami polského skladatele Wojciecha Kilara a komponisty Sergeje Prokofjeva vzbuzuje velký divácký zájem, řekli dnes novinářům její tvůrci.
Inscenaci s hororovými prvky divadlo podle Smitha uvede symbolicky v předvečer halloweenského svátku. "Od začátku jsem chtěl, aby byl příběh pro diváky jasný a srozumitelný. Při práci s pohybem a jeho různými možnostmi totiž někdy není prostor pro úplnou volnost a experimentování - vždy je potřeba mít na paměti, aby se divák v ději neztratil a rozuměl tomu, co se na jevišti odehrává," uvedl choreograf.
Děj baletní novinky odehrávající se částečně v ulicích Londýna a na Drákulově hradu doprovází velkolepá výtvarná scéna. "Chtěl jsem udělat krásnou, elegantní, dobovou scénu a vytvořit ten příběh, tu monumentalitu, tu obrovskou sílu Drákuly a převést jej na jeviště. Součástí scény je tak obrovský hrad s šestimetrovými oblouky - když vedle něj člověk stojí, připadá si malý a to je ten Drákulův prostor," řekl dnes ČTK scénograf Bubeníček. Podotkl, že taneční scény jsou silné, s tmavými, hororovými prvky. "Kdybych ještě tancoval, tak bych si to i rád zatancoval," doplnil Bubeníček, který s MDO spolupracuje poprvé.
Kostýmy tanečnic a tanečníků navrhla americká návrhářka a kostymérka Monica Guerra, podle zástupců divadla tím pomohla vystihnout atmosféru příběhu i charakter jednotlivých postav. Stěžejní roli hraje také hudba, dramatické zvraty a emoce jednotlivých scén podtrhují skladby Wojciecha Kilara, který proslul především filmovou hudbou, a jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století Sergeje Prokofjeva.
Diváci na představení uvidí kmenové i nové tanečníky MDO. Drákulu ztvární Luca Curreli a Lorenzo Carriero, v roli Miny se představí Adéla Bendová a Anna Fumagalli. "Inscenace, která vzniká pod tímto hvězdným inscenačním týmem, je velkolepá," podotkl k tomu ředitel divadla David Gerneš. Dodal, že novinka vzbuzuje velký zájem a nejbližší představení jsou vyprodaná.