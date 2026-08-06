Ať už vás lákají klidné procházky, aktivní odpočinek nebo objevování místních zajímavostí, Moravský Beroun vás příjemně překvapí. Od Křížového vrchu přes legendární minerální vodu Ondrášovku až po moderní halu Medvěd arénu – tohle město rozhodně stojí za návštěvu.
MĚSTO S PŘÍBĚHEM A HISTORIÍ
K nejvýraznějším dominantám Moravského Berouna patří Křížový vrch. Park s Křížovou cestou a kaplí Nalezení sv. Kříže je ideálním místem pro klidné procházky i chvíle rozjímání. Zároveň připomíná bohatou historii města – právě zde se nacházejí zbytky středověkého hradu ze 14. století, který padl za oběť husitským válkám. Křížový vrch je dodnes vnímán jako symbol duchovního života a historické paměti města. Místní samospráva usiluje o to, aby zůstal oázou klidu pro obyvatele i návštěvníky. Významnou sakrální památkou je také kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož kořeny sahají až do 13. století. Tento impozantní chrám, zapsaný v památkovém katalogu, prošel během staletí několika úpravami, přičemž barokní přestavba mu vtiskla dnešní podobu. Návštěvníky zaujme nejen svou architekturou, ale i interiérem s cennými uměleckými prvky a původními varhanami, které jsou dodnes funkční. Kostel je duchovním srdcem města a místem s neopakovatelnou atmosférou.
ONDRÁŠOVKA – MINERÁLNÍ POKLAD S TRADICÍ
Moravský Beroun je neodmyslitelně spjat s minerální vodou Ondrášovkou, jejíž historie sahá až do roku 1260. Pramen objevil Zdeslav ze Šternberka a už v roce 1357 byla voda prohlášena za léčivou. Díky vysokému obsahu vápníku a nízkému množství sodíku patří Ondrášovka mezi nejkvalitnější minerální vody v České republice. V Ondrášově si ji mohou návštěvníci načepovat přímo z veřejně přístupného pramene.
PŘÍRODA NÍZKÉHO JESENÍKU NA DOSAH
Okolí Moravského Berouna potěší všechny milovníky přírody. Naučná stezka Křížový a Kočičí vrch o délce 6,3 kilometru nabízí krásné výhledy do krajiny a dvanáct informačních panelů, které přibližují místní přírodu i historii. Trasa je vhodná jak pro rodiny s dětmi, tak pro zkušenější turisty. Za zmínku stojí také nově otevřený rybník Jaroslav o rozloze tří hektarů. Slouží nejen sportovním rybářům, ale i všem, kteří hledají klidné místo k odpočinku. Okolní krajina, částečně dotvořená činností bobrů, dodává lokalitě jedinečný a přirozený charakter.
SPORT, KULTURA A MODERNÍ ZÁZEMÍ
Město nezapomíná ani na sport a aktivní trávení volného času. Moderní Medvěd aréna nabízí víceúčelovou sportovní plochu, kuželnu i bowling a je vyhledávaným místem jak pro sportovce, tak pro širokou veřejnost.
Důležitou roli v kulturním životě města hraje městská knihovna, která slouží nejen ke vzdělávání, ale i jako prostor pro setkávání a komunitní akce. Ve stejné budově se také nachází modernizované digitální kino, které od roku 2014 promítá filmy ve vysoké kvalitě krátce po jejich premiérách. Moravský Beroun je městem, které má co nabídnout – ať už hledáte historii, přírodu, sportovní vyžití nebo kulturní zážitky. Je příjemným místem pro život i atraktivním cílem pro návštěvníky. Moravský Beroun je město s duší a jeho cílem je, aby se tu lidem dobře žilo.