Nehoda se stala na mostě u čerpací stanice Pap Oil. „Včera po 14. hodině došlo na silnici č. II/449 před přemostěním přes D35 ve směru jízdy od obce Senice na Hané na Litovel k dopravní nehodě motorky s vozidlem značky Hyundai,“ potvrdila v pondělí policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Řidička jela ve směru od Litovle a při odbočování došlo ke střetu s motocyklem. „Jeho řidič při střetu utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Řidička i spolujezdec z osobního auta byli se zraněním převezeni do nemocnice,“ přiblížila Skoupilová.
Motorka se po střetu s autem rozletěla na kusy, jezdec zemřel na místě
Škodu policisté předběžně vyčíslili na 400 tisíc korun. „Přesné okolnosti a příčiny dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodala Skoupilová.
Mluvčí ZZS Olomouckého kraje Lucie Mikisková redakci potvrdila, že na místě nehody zasahoval také záchranářský vrtulník. „Posádka osobního automobilu utrpěla pouze lehčí zranění v podobě pohmožděnin. Šlo o dva seniory, oba byli z preventivních důvodů převezeni na vyšetření do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ sdělila Mikisková.
Hasiči se k události blíže nevyjádřili. „Mohu potvrdit, že jsme zasahovali u vážné dopravní nehody u Unčovic. Bližší informace vzhledem k probíhajícímu šetření nebudeme poskytovat,“ uvedl na dotaz iDNES.cz mluvčí krajských hasičů Petr Běhal.
Hasiči podle něj evidovali v Olomouckém kraji během prodlouženého víkendu osm dopravních nehod, které si vyžádaly jejich výjezd. „Ve čtyřech případech se jednalo o nehody motocyklistů,“ upřesnil Běhal.
„Hasiči na místech událostí prováděli především zajištění místa nehody, protipožární opatření, likvidaci uniklých provozních kapalin a asistenci zdravotnické záchranné službě,“ poznamenal Běhal.
