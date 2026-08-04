Mrsklesy – malá obec s velkými plány

V posledních letech se podařilo uskutečnit řadu projektů, které mají dlouhodobý přínos. Obnovili jsme sportovní areál s moderním povrchem pro tenis i malou kopanou, investujeme do oprav komunikací, připravujeme nové bytové domy pro mladé rodiny a intenzivně pracujeme na projektech, které zlepší bezpečnost i dopravní dostupnost obce. Současně se snažíme rozvíjet komunitní život – pořádáme kulturní a společenské akce, podporujeme spolky a vytváříme příležitosti, aby se lidé v obci pravidelně setkávali.
Jedním z nejvýznamnějších projektů letošního roku je dokončení Lesoparku Vrtůvka. Z místa, které bylo ještě před několika lety zanedbaným lesním porostem, vzniká prostor určený k odpočinku, procházkám i aktivnímu trávení volného času. Nové stezky, mobiliář, přírodní herní prvky, workoutové prvky i naučné zastavení nabídnou zázemí nejen místním obyvatelům, ale také návštěvníkům z okolí. Lesopark je symbolem toho, že investice do veřejného prostoru mají smysl a zvyšují kvalitu života v obci.
Oslavy 30 let samostatnosti vyvrcholí v sobotu 15. srpna, kdy se Mrsklesy stanou hostitelem Dne Mikroregionu Bystřička. Celodenní program propojí hudbu, zábavu, regionální tradice i setkávání lidí z okolních obcí. Součástí oslav bude také oblíbená cyklojízda Mikroregionem Bystřička, která propojí jednotlivé obce regionu a připomene, že spolupráce mezi nimi je stejně důležitá jako jejich vlastní rozvoj.
Mrsklesy dnes nejsou jen místem s bohatou historií sahající až do 14. století. Jsou moderní obcí, která si váží své minulosti, ale zároveň se nebojí dívat dopředu. Naším cílem není růst za každou cenu, ale vytvářet prostředí, kde se lidem dobře žije, kde chtějí zůstávat mladé rodiny a kam se lidé rádi vracejí. Právě to považujeme za největší úspěch posledních let – že se z Mrskles stává obec, která je vidět nejen svými projekty, ale především atmosférou, kterou společně vytvářejí její obyvatelé.