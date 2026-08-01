Mrtvé rameno Moravy v Olomouci ožilo, vědci napočítali patnáct rybích druhů

Patnáct druhů ryb napočítali vědci v revitalizovaném Mrtvém rameni řeky Moravy na jihu Olomouce, jehož obnova byla dokončena loni jako součást protipovodňových opatření. Průzkum odborníků z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR zároveň potvrdil, že se v lokalitě ryby přirozeně rozmnožují. Město bude vývoj Mrtvého ramene i navazujícího území sledovat také v dalších letech. ČTK to sdělil vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.
Mrtvé rameno v Nových Sadech je pozůstatkem původního meandru řeky Moravy. Dříve bylo napojené na hlavní tok a voda jím protékala jako běžnou částí říčního koryta. Při postupných regulacích a narovnávání řeky Moravy ale bylo od hlavního toku odděleno a zůstalo bez pravidelného průtoku. Mrtvé rameno se kvůli tomu postupně zanášelo a zarůstalo. Jeho revitalizace byla dokončeno loni jako součást protipovodňových opatření v jižní části Olomouce.
Díky obnovenému propojení Mrtvého ramene s hlavním korytem řeky Moravy vznikly vhodné podmínky pro vodní organismy. Dolní napojení rameno otevřelo a spojilo s řekou, horní částí do něj při vyšších stavech přitéká voda z Moravy, která jej přirozeně proplachuje. Revitalizované rameno zároveň plní funkci při ochraně města před povodněmi. Lokalita je podle Loyky významná nejen pro ryby, ale také pro netopýry, ptáky a hmyz.
Napojení mrtvého ramene na Moravu bylo připraveno už v dubnu 1997, projekt tehdy zhatily katastrofální povodně, při kterých byla zaplavena velká část Olomouce včetně jižní části.