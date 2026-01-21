Normální vývoj, pak vozík. Ztráceli jsme chuť do života, líčí matka syna se vzácnou nemocí

Lenka Muzikantová
  8:02aktualizováno  8:02
Jirka byl jako malý úplně zdravý kluk. Normálně chodil, běhal s ostatními dětmi na ulici. Jenže ve 4,5 letech do jeho života nemilosrdně zasáhla mukopolysacharidóza, těžké a vzácné metabolické onemocnění. Forma, kterou Jirka trpí, často naruší například játra, srdce nebo sluch, ale hlavně postihuje pohybový aparát a způsobuje těžké deformace kostí. Takto nemocné děti postupem času končí na vozíku.

Dětí jako Jirka, které přijdou na svět s některým ze vzácných onemocnění, se v Česku každý rok narodí stovky. Na většinu z nich nemá současná medicína účinný lék. Právě těmto rodinám už přes třicet let pomáhá Společnost pro mukopolysacharidózu (MPS). Za jejím vznikem stojí olomoucký vysokoškolský profesor Jan Michalík.

Muž žil roky v zajetí vtíravých myšlenek a rituálů, pomohla moderní stimulace mozku

„Z původního společenství tří rodin v roce 1994 dnes pomáháme čtyřem desítkám, které doma aktivně pečují o své těžce a nevyléčitelně nemocné děti. Bohužel stejně tak velký, ne-li ještě větší, je počet rodin, které o své potomky přišly. V případě tak závažné diagnózy totiž stále platí, že tyto děti povětšinou odcházejí předčasně,“ popisuje Michalík.

Ve Společnosti pro MPS je i sedm rodin z Olomouckého kraje, včetně Frankových z Bludova na Šumpersku s malým Jiříčkem.

Na svého pacienta si primářka dětského oddělení Nemocnice Šumperk Andrea Lysáková vzpomíná úplně přesně. „Jiříček přišel k vyšetření malého vzrůstu, ale zarazilo mě, že má současně těžký nesprávný vývoj kyčlí a problémy s pohybovým ústrojím, pro které byl v dlouhodobé péči ortopedické dětské kliniky,“ popisuje Lysáková.

Mukopolysacharidosa – co to je?

Následkem toho dochází k hromadění produktů metabolismu, jež se usazují ve tkáních četných orgánů (játra, slezina, srdce, mozek a další) s následující poruchou jejich funkce. Zpočátku se většinou děti vyvíjejí normálně, k nástupu obtíží dochází až v dalším vývoji.

Jedná se o vrozená, dědičně podmíněná onemocnění látkové výměny, která jsou způsobena absencí konkrétního životně důležitého enzymu. Následkem toho dochází k hromadění produktů metabolismu, jež se usazují ve tkáních četných orgánů (játra, slezina, srdce, mozek a další) s následující poruchou jejich funkce. Zpočátku se většinou děti vyvíjejí normálně, k nástupu obtíží dochází až v dalším vývoji.

„Provedli jsme RTG a následně genetické vyšetření, které bohužel prokázalo mukopolysacharidózu. Její výskyt v populaci je 1:20000. Podle enzymatické poruchy a tíže klinického postižení existuje několik typů. U Jiříčka se jedná o typ IVa, který postihuje pohybový aparát a způsobuje těžké kostní deformity,“ poznamenává.

Naděje zvaná enzymová léčba

Pro maminku po sdělení diagnózy přišel šok. Jiříkova nemoc rodině převrátila život naruby. „Bylo to nepopsatelné, obrovská bolest a temnota,“ svěřuje se Pavlína Franková, která v té době byla těhotná se svým druhým synem Antonínem.

Mukopolysacharidóza, kterou trpí i Jirka, je vrozené, dědičně podmíněné onemocnění látkové výměny, které způsobuje absencí životně důležitého enzymu.

Místo těšení se na miminko a volného času na mateřské v jednom kole jen cestovali po špitálech. „Chvílemi jsme ztráceli elán a chuť do života. Strachovali jsme se, aby Jiřík zůstal zdravý, nikde nic nechytil. Aby mohl podstoupit tuhle a tamtu operaci, vyšetření v celkové narkóze a podobně,“ vzpomíná.

Jirka měl však štěstí. Právě na jeho formu nemoci totiž existuje účinná enzymová léčba. Terapie ho nevyléčí, ale zpomalí vývoj jeho choroby. Čím dříve se nasadí, tím je prognóza a průběh onemocnění lepší.

„Léčba je velice náročná a je potřeba počítat s jejími omezeními a limity, například léčebný enzym jako velká molekula neprostupuje do mozku. Výzkum však v této oblasti pokračuje velice rychle,“ přibližuje Martin Magner z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Narodil se bez části mozku, neměl přežít rok. Patnáctiletý Jakub vzdoruje vzácné nemoci

„Na našem pražském pracovišti se zúčastňujeme mezinárodních klinických studií, u kterých se podávají nové formy preparátu, které tyto překážky překonávají,“ doplňuje.

Více energie i radosti ve tváři

Enzymovou léčbu se podařilo prosadit i v případě Jiříka, léky skoro za deset milionů korun hradí pojišťovna. Na infuze, které mu dodávají do těla chybějící enzym, střídavě dojíždí do Prahy a Šumperka. Kvůli pojišťovně musí rodina absolvovat i hospitalizace o průkaznosti léčby.

Šetrný způsob náhrady srdeční chlopně. V Olomouci už pacienta otevírat nemusejí

„Pozorujeme úbytek bolestí, více energie, delší ušlou vzdálenost a více radosti ve tváři. Pozitivní vliv má léčba i v oblasti vnitřních orgánů, jako jsou plíce nebo srdce,“ vypočítává Pavlína Franková.

Bohužel ani enzymová terapie není všemocná, a tak mukopolysacharidóza ničí kosti, klouby a páteř. Kvůli tomu bude rodina i nadále častými návštěvníky ortopedických operačních sálů. „Víme, že problémy bude mít celý život, který je touto smrtelnou nemocí limitován. Ale snažíme se ze všech sil, aby Jiřík prožíval šťastné dětství,“ uzavírá maminka.

Mukopolysacharidosa Jedná se o vrozená, dědičně podmíněná onemocnění látkové výměny, která jsou způsobena absencí konkrétního životně důležitého enzymu.

Jirka byl jako malý úplně zdravý kluk. Jenže ve 4,5 letech do jeho života nemilosrdně zasáhla mukopolysacharidóza.

Následkem toho dochází k hromadění produktů metabolismu, jež se usazují ve tkáních četných orgánů (játra, slezina, srdce, mozek a další) s následující poruchou jejich funkce. Zpočátku se většinou děti vyvíjejí normálně, k nástupu obtíží dochází až v dalším vývoji.

Zpočátku se většinou děti vyvíjejí trpící MPS normálně, k nástupu obtíží dochází až v dalším vývoji.
Malý Jirka se léčí se vzácnou nemocí MPS.
Jirka byl jako malý úplně zdravý kluk. Jenže ve 4,5 letech do jeho života nemilosrdně zasáhla mukopolysacharidóza.
Forma MPS, kterou Jirka trpí, často naruší například játra, srdce nebo sluch, ale hlavně postihuje pohybový aparát a způsobuje těžké deformace kostí. Takto nemocné děti postupem času končí na vozíku.
8 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Uklouzaný led i změněné trasy. Musheři vyrazili za svitu pochodní na hřebeny hor

Start závodu Šediváčkův long, kategorie na 300 kilometrů (20. ledna 2026)

V Orlických horách začal v úterý večer 28. ročník závodů psích spřežení Šediváčkův long. Na třísetkilometrovou trasu vyrazilo osm musherů a dva bikeři. Kratší dvousetkilometrová kategorie, kde je asi...

21. ledna 2026  10:32

O tři měsíce dříve než obvykle. V Moravskoslezském kraji začaly zápisy do škol

Na zápis do první třídy v karvinské Základní škole Prameny bylo přihlášeno...

Do škol v Moravskoslezském kraji míří předškoláci, odstartovaly totiž zápisy do prvních tříd. V letošním roce školy budoucí prvňáky vítají o tři měsíce dříve než v předchozích letech, změnila se...

21. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  10:30

Některé herny v Plzni nerespektují městskou vyhlášku a fungují dál

Navzdory plošnému zákazu provozování hazardních her v Plzni od začátku roku...

Od začátku roku neměl být v Plzni v provozu žádný podnik zaměřený na hazardní hry. Na tom byla postavena městská vyhláška schválená zastupiteli v prosinci roku 2023. Několik kasin a heren nicméně ve...

21. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Dvorecký most dnes čeká klíčový test. Jeho otevření se ale opět posunulo

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Dvorecký most, který propojí Prahu 4 a Prahu 5, dnes čekají důležité zatěžovací zkoušky. Metropole ho staví od září 2022 a podle aktuálních informací by se měl veřejnosti otevřít v dubnu. Ještě v...

21. ledna 2026  10:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jihomoravští záchranáři za loňský rok evidují 116.764 výjezdů, dosud nejvíc

ilustrační snímek

Jihomoravští záchranáři evidují za loňský rok 116.764 výjezdů, je to nejvíc v historii. Důvodem je nejen stárnutí populace, ale také to, že záchranáři často...

21. ledna 2026  8:39,  aktualizováno  8:39

Fujifilm představil instax mini Evo Cinema™ - hybridní instantní fotoaparát 3 v 1

21. ledna 2026  10:12

Ředitelství vodních cest chce veřejný přístav na Labi vlevo, navzdory studii i hluku

Obnovení provozu opravené lodě Arnošt.

Pokud stát prodlouží vodní cestu po Labi z Chvaletic až do Pardubic, nový veřejný přístav v krajském městě by vznikl na levém břehu. Předpokládá to vedení Ředitelství vodních cest. Ve hře jsou ale...

21. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Požár vzal bydlení šedesátce lidí, ti spí v tělocvičně. Kraj řeší krizovou situaci

Hasiči zasahují u hořícího domu v obci Boreč na Mladoboleslavsku. (15. ledna...

Zhruba šedesát lidí na Mladoboleslavsku, z toho více než polovina děti, musí přečkávat aktuální chladné dny v tělocvičně. Domov v obci Boreč jim totiž minulý týden vzal ničivý požár a oni se v nouzi...

21. ledna 2026  10:02

Požár stavení na Českobudějovicku způsobil škodu za několik milionů korun

PoĹľĂˇr stavenĂ­ na ÄŚeskobudÄ›jovicku zpĹŻsobil Ĺˇkodu za nÄ›kolik milionĹŻ korun

Požár stavení u Lišova na Českobudějovicku způsobil škodu za několik milionů korun. Objekt začal hořet v úterý před 22:00, hasiči na místě stále zasahují....

21. ledna 2026  8:28,  aktualizováno  8:28

Na Šumavě dnes ráno klesly teploty pod minus 20 stupňů Celsia

ilustrační snímek

Na Šumavě dnes ráno klesly teploty pod minus 20 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo v Hliništi na Prachaticku, kde naměřili minus 23,6 stupně Celsia. Na ostatních...

21. ledna 2026  8:09,  aktualizováno  8:09

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem se protáhne

21. ledna 2026  9:44

V kraji žádá o adopci první stejnopohlavní pár, posouzení potrvá asi rok

ilustrační snímek

Zlínský kraj vyřizuje historicky první žádost stejnopohlavního páru o osvojení dítěte. Žádost dorazila teprve nedávno, proces posuzování proto stále trvá. Počet registrovaných partnerství v kraji je...

21. ledna 2026  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.