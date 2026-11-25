Memorandum o spolupráci uzavřelo město se společností Nová Velkomoravská v červnu 2025. Dokument stanovil společný postup při přípravě projektu multifunkční haly.
Loni v červenci pak obě strany uzavřely smlouvu, podle níž měla společnost hradit polovinu nákladů spojených s přípravou notifikace veřejné podpory. Letos v dubnu zastupitelstvo schválilo předložení žádosti o notifikaci Evropské komisi a následně byl tento proces zahájen.
Situace se změnila poté, co společnost Nová Velkomoravská přešla do vlastnictví skupiny Creditas.
„Její nové vedení bylo prostřednictvím zastupující advokátní kanceláře požádáno o vyjasnění, zda nadále počítá s přípravou a realizací multifunkční haly v původně plánovaných parametrech. Ve své odpovědi z 29. října společnost uvedla, že nový vlastník pokračování této části projektu a realizaci záměru výstavby haly nepředpokládá,“ uvedl ve středu náměstek olomouckého primátora Josef Suchánek (STAN).
Připraven byl proto návrh dohody o ukončení obou smluvních dokumentů, se kterým radní souhlasili. Definitivně o ukončení spolupráce rozhodnou zastupitelé.
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Skupina Creditas v polovině října sdělila, že se stavbou multifunkční haly v developerském projektu Nová Velkomoravská nepočítá. „Hala byla od počátku pouze jednou z možných variant využití lokality. Nadále se budeme soustředit na dlouhodobě ekonomicky udržitelné řešení. Chceme zde vytvořit moderní prostředí pro bydlení s odpovídajícími službami a veřejným prostorem,“ uvedla tehdy mluvčí Creditas Group Lucie Brunclíková.
O stavbě multifunkční haly jednala skupina Redstone s radnicí několik let. Odhad investičních nákladů činil 2,574 miliardy korun, investor měl do projektu vložit pozemky za 265 milionů korun. Město a Olomoucký kraj měly na stavbu arény přispět investiční dotací 2,497 miliardy korun rozloženou na 30 let. Skupina Redstone plánovala výstavbu haly v letech 2028 a 2029.
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Nynější primátor Marek Zelenka (STAN) už před říjnovými komunálními volbami uvedl, že by se radnice měla zaměřit také na přípravu alternativního projektu na místě současného zimního stadionu, pro který se vžil název Plecharéna.
Zakladatel a spolumajitel developerské skupiny Redstone Richard Morávek v září zemřel. Ještě před tragickou červencovou nehodou Morávek postoupil několik realitních projektů skupině Creditas, kterou založil jeho obchodní partner Pavel Hubáček. Mezi nimi je i projekt Nová Velkomoravská.
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28. listopadu 2020