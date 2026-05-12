Muž v Zábřehu na Šumpersku napadl brutálně prodavačku, skončil ve vazbě

Pětadvacetiletý muž napadl v Zábřehu na Šumpersku brutálně prodavačku. Mladé ženě po povalení několikrát silně dupnul na horní část těla a hlavu a vzápětí napadl i další ženu, která se jí snažila pomoci. Stalo se tak poté, co se muž pokusil ukrást z prodejny se sportovním zbožím stan. Obě ženy skončily v péči zdravotníků, muž byl vzápětí dopaden. Kriminalisté jej obvinili ze tří trestných činů, soud jej umístil do vazby. Hrozí mu až deset let vězení. Informovala o tom policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Incident se stal ve čtvrtek minulý týden v jedné ze zábřežských prodejen se sportovním zbožím. "V obchodě vzal stan v hodnotě 899 korun a odešel bez zaplacení. Jeho jednání si všimla mladá prodavačka, která za ním ihned vyběhla a volala na něho," popsala policejní mluvčí.
Muž se k prodavačce vrátil a do ženy strčil tak, že upadla mezi dvě zaparkovaná vozidla. "Útok vůči ní pokračoval dál a to tím způsobem, že jí několikrát silně dupnul na horní část těla a hlavu. Vzápětí srazil k zemi i ženu ve středním věku, která se snažila napadené pracovnici obchodu pomoci," doplnila policejní mluvčí.
Útočník svého jednání zanechal až v okamžiku, kdy zasáhli další kolemjdoucí a dal se na útěk. Vzápětí ho zadrželi svědci celého incidentu a předali policistům. Mladší z napadených žen byla převezena do nemocnice v Šumperku, starší žena byla ošetřena ve zdravotnickém zařízení v Zábřehu.
Muž byl obviněn z trestných činů těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, výtržnictví a krádež. Žalobce následně podal návrh na jeho umístění do vazby. Muž skončil v olomoucké vazební věznici.