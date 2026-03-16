Muž z Šumperka vyhrožoval bombou u soudu, policie ho rychle zadržela

Policisté zadrželi muže podezřelého z vyhrožování bombou u olomouckého okresního soudu, stalo se půl hodiny po jeho výhružném telefonátu. K činu se muž z Šumperka přiznal, důvodem byla jeho nespokojenost s rozhodnutím tamního soudu, sdělila dnes ČTK mluvčí policie Miluše Zajícová. Případ policisté vyšetřují pro trestný čin šíření poplašné zprávy s pětiletou trestní sazbou odnětí svobody.
Podobnou věc vyšetřovali nedávno policisté v souvislosti s vyhrožováním šumperské nemocnici. Podezřelého tehdy dopadli policisté pět hodin po jeho telefonátu.
Výhrůžku o bombě u Okresního soudu v Olomouci přijali policisté v sobotu večer. Neznámý muž jim oznámil, že výbušninu položil k soudu a vybuchne do deseti minut. Poté telefon zavěsil. "Ihned byla provedena pyrotechnická kontrola v okolí uvedené budovy a přilehlých ulic bez nálezu podezřelého předmětu," uvedla policejní mluvčí.
Zároveň policisté začali pátrát po pachateli, do půl hodiny podezřelého šedesátiletého muže zadrželi v místě bydliště v Šumperku. "Při zadržení policistům uvedl, že žádnou bombu nenastražil, že se jednalo o poplašnou zprávu. Uvedl, že ho k tomu přimělo předchozí rozhodnutí soudu směrem k jeho osobě," dodala mluvčí.
Podobný případ vyšetřovali policisté v Olomouckém kraji také na začátku března, kdy jiný muž vyhrožoval telefonicky zdravotníkům z šumperské nemocnice, že zařízení vyhodí do povětří. Důvodem bylo to, že mu odmítli napsat prášky na spaní. Podezřelého třicetiletého muže dopadli v sousedním Pardubickém kraji. Je podezřelý z nebezpečného vyhrožování, za což mu hrozí až tři roky vězení.