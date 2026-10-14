Muzeum Komenského na výstavě představí vývoj dopravy od pravěku až po současnost

Dopravním prostředkům všech druhů od historie po současnost se bude věnovat nová výstava v Muzeu Komenského v Přerově. Zachycuje na ní vývoj železniční, silniční, lodní a letecké dopravy v českých zemích během uplynulých staletí včetně řady technických pokroků, zajímavostí i kuriozit. Výstava s názvem Kola, křídla, kormidla, koleje bude od pátku přístupná v zámecké kapli, potrvá do 28. března, sdělila ČTK mluvčí muzea Kateřina Langerová.
Výstava představí návštěvníkům vývoj dopravy prostřednictvím dobových školních obrazů, dopravních map a časopisů pro mládež z muzejních sbírek, a to od pravěku po současnost. "Připomene také nejvýznamnější české továrny na výrobu lokomotiv, automobilů, motocyklů, letadel či lodí - některé z nich dávno zanikly, jiné dodnes úspěšně čelí světové konkurenci," podotkla mluvčí muzea.
Součástí výstavy budou také velké papírové modely lokomotiv modeláře Lukáše Vykydala, mezi kterými jsou například stroje z produkce ČKD s přezdívkami Brejlovec, Kocour či Čmelák, k vidění bude také rozměrný model parní lokomotivy s názvem Němka. "Klub plastikových modelářů Zlín přispěl modely letadel z produkce českých továren Zlín, Let-Kunovice, Moravan či Avia. Výstavní tým se musel vypořádat také s instalací modelů letadel Jaroslava Němečka, jejichž rozpětí křídel dosahuje až 320 centimetrů," doplnila Langerová.
Expozice přiblíží také vývoj dopravního značení a silničních pravidel - například zavedení řidičského průkazu, bezpečnostních pásů nebo zákaz alkoholu za volantem. Příznivci regionální historie si zde budou moci také připomenout Přerov jako město železničářů. Městem první vlak slavnostně projel 17. října 1841, tedy téměř přesně 185 let před zahájením výstavy.
Součástí přerovské výstavy Kola, křídla, kormidla, koleje je i řada interaktivních prvků pro děti i dospělé, kteří zde mohou nostalgicky zavzpomínat na prodej a cvakání papírových jízdenek. Část prostoru je věnována dopravní výchově. Pro školní skupiny připravili lektoři doprovodné programy s možností využití malého dopravního hřiště.