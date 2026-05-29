Muzeum Komenského oživí legendu Divokého západu výstavou o Buffalo Billovi

Výstava nazvaná Legenda Divokého západu Buffalo Bill připomene v Přerově jednu z nejpozoruhodnějších kulturních událostí počátku 20. století. Expozice, kterou připravilo Muzeum Komenského, se zaměří na návštěvu slavné americké show Buffalo Bill’s Wild West, jež do města zavítala v srpnu 1906. Výstava se otevře 4. června a potrvá do 6. září. V autentické westernové atmosféře se ponese také následující Muzejní noc, sdělila ČTK mluvčí muzea Kateřina Langerová.
Představení, jehož hlavním protagonistou byla jedna z legendárních postav amerického Divokého západu William Frederick Cody zvaný Buffalo Bill, nabízelo podle kurátorů výstavy divákům nevídanou podívanou. "Velkým lákadlem bylo vystoupení velkého počtu skutečných indiánů. Součástí show byly ukázky mimořádného jezdeckého umění z různých koutů světa, drezury koní, ostrostřelby, přepadení proslulého poštovního dostavníku i rekonstrukce slavné bitvy u Little Bighornu," uvedla mluvčí muzea.
Show Buffalo Bill’s Wild West vznikla v USA v 80. letech 19. století a postupně si získala miliony diváků nejen v Americe, ale také v Evropě. Do evropských měst se soubor vydal osmkrát, poslední turné se uskutečnilo právě v roce 1906. Na Moravě navštívila slavná společnost například Těšín, Moravskou Ostravu, Opavu či Brno. "Významnou roli přitom hrálo kvalitní železniční spojení umožňující přepravu stovek účinkujících, zvířat i rozsáhlého technického zázemí třemi speciálně upravenými vlaky," uvedl kurátor výstavy Zdeněk Schenk.
Expozice návštěvníkům představí nejen samotného Buffalo Billa, ale také fenomén amerického Západu a jeho vliv na evropskou kulturu. Součástí budou dobové fotografie, historické dokumenty, mapy i současné snímky krajiny amerického Západu. Výstava připomene také slavné postavy Divokého západu, mezi nimiž nechybí Wyatt Earp, Wild Bill Hickok, Jesse James, Billy the Kid nebo Calamity Jane.
Organizátoři chtějí prostřednictvím výstavy přiblížit návštěvníkům i širší kulturní odkaz westernové literatury a filmu. Připomenou například tvorbu Karla Maye, Jacka Londona nebo Marka Twaina. Podle pořadatelů právě westerny a takzvané indiánky výrazně ovlivnily několik generací čtenářů a později také českou trampskou kulturu.
Při přípravě výstavy navázali organizátoři i na práci badatelů Miroslava a Jaroslava Čvančarových, kteří se dlouhodobě věnují historii Buffalo Billova evropského turné. V roce 2017 vydali publikaci Když u nás byl Buffalo Bill, mapující návštěvy slavné show v českých zemích.