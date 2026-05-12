Muzeum Komenského v Přerově mapuje padesátiletou historii Kina Hvězda

Muzeum Komenského v Přerově otevře ve čtvrtek výstavu o padesátileté historii kina Hvězda. Architektonický unikát 70. let vznikl jako moderní městské kino i protiatomový kryt. Výstava mapuje jeho roli v životě industriálního Přerova, proměny filmové techniky i význam kina jako místa setkávání. Součástí oslav výročí je také prezentace historických projektorů. Výstava potrvá do 15. listopadu, řekla ČTK vedoucí kina Svatava Měrková.
Výstava je podle Měrkové koncipována jako vstup do promítací kabiny. "Lidé tam uvidí funkční 35mm promítačku v akci, pracoviště pro lepení roztrhlého filmového pásu - což byl nešvar, se kterým musel promítač počítat a často to neplánovaně natáhlo délku představení. Nechybí ani současné pracoviště promítače - aby mohl návštěvník srovnat analogovou projekci z filmového pásu a současnou digitální, kdy se vše odehrává přes PC," popsala koncepci výstavy vedoucí kina.
Z výstavního sálu návštěvníky zavede červený koberec k fotokoutku, kde se budou moci vyfotit s filmovým pozadím. "Na své si přijdou i milovníci techniky, na výstavě totiž nechybějí komponenty a mezičlánky ilustrující přechod z analogu na digitál. Samozřejmostí jsou pak fotografie z různých období kina, z jeho výstavby až po éru covidovou," doplnila Měrková.
Budova kina Hvězda byla postavena jako moderní městské kino a zároveň protiatomový kryt civilní obrany, což z ní dodnes dělá architektonický unikát. Stavba byla dokončena v roce 1975, otevřeno bylo 21. prosince 1976 a od té doby kino Hvězda pravidelně promítá přerovským divákům. Kryt je dodnes veden jako funkční a v případě potřeby by se v něm mělo skrýt až 900 lidí.
Přerovské kino je vybavené jedním z největších panoramatických pláten v Česku, má 16 metrů na šířku a šest metrů na výšku. "Je stříbrné a polarizované, což při 3D projekcích diváka doslova vtáhne do děje filmu," dodala Svatava Měrková.
Oslavy 50. výročí vzniku kina odstartovala na přelomu roku výstava projektorů, která bude návštěvníky kina provázet po celý rok. Promítací technika mohla být vystavena díky spolupráci s Muzeem Komenského a přerovskou Meoptou. Zastoupeny jsou všechny zásadní projektory, s nimiž se mohli pamětníci setkávat v přerovských kinech.
V únoru kino otevřelo výstavu věnovanou práci Radima Zapletala - stavitele filmových lodí a rekvizit pro známé české i hollywoodské filmy a seriály. Se svým týmem se podílel například na filmech Nosferatu, Seveřan, seriálech Vikingové, Hra o trůny či muzikálu Čarodějka - za něhož obdržel Oscara za výpravu. Výstava je k vidění ve foyer kina do podzimu. V říjnu je v plánu také výstava portrétů známých českých filmových tváří fotografa Marka Novotného v Galerii města Přerova.