Muzeum Komenského vydalo knihu mapující 77 osobností historie města

Muzeum Komenského v Přerově vydalo knihu s netradičním pohledem na dějiny města na přelomu 19. a 20. století. Obsahuje 77 medailonků osobností, které se na jeho rozvoji významně podílely. Jejich životní příběhy jsou doplněny dobovými snímky. Podle autorky publikace Šárky Krákorové Pajůrkové tomu předcházelo 13 let pátrání po jejich osudech. Kniha vychází u příležitosti letošního 770. výročí povýšení Přerova na královské město, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová.
"Čtenáři na 143 stranách najdou 77 medailonků významných osobností doplněných dobovými fotografiemi i krátkými příběhy z jejich života. Nechybějí známá jména, například první ředitel přerovského gymnázia Jakub Škoda nebo zakladatel přerovského muzea František Slaměník, ale ani řada dnes téměř zapomenutých osobností, které se významně podílely na rozvoji Přerova," uvedla mluvčí radnice.
Impulsem pro zmapování osudů významných osobností Přerova byla pro historičku práce při dokumentování historické části přerovského hřbitova v roce 2013. "Všimla jsem si, že se na hřbitově nachází řada monumentálních náhrobků, které patřily ve své době významným obyvatelům Přerova. Mnohé z nich byly neudržované a hřbitovní správa je postupně likvidovala. Tehdy jsem si uvědomila, že mám pravděpodobně poslední možnost zachytit jejich existenci," uvedla Krákorová Pajůrková na webu Přerovské spojky.
Při pátrání po osudech osobností prohledávala sbírky Muzea Komenského, přerovský archiv a snažila se najít i potomky. "Stanovila jsem si podmínku, že půjde o občany narozené v rozmezí let 1830 až 1875, kteří na přelomu 19. a 20. století sehráli důležitou roli ve vývoji města i širšího regionu. Mnozí z nich nebyli ani zdejšími rodáky, ale svůj produktivní věk, schopnosti a dovednosti věnovali rozvoji Přerova," doplnila historička.
Kromě dosud známých osobností se mohou zájemci v knize dozvědět informace například i o průkopníkovi novodobého zemědělství a druhém řediteli Zemské střední hospodářské školy v Přerově Janu Adamcovi či o Florianu Oščádalovi, prvním propagátorovi Hanácké kyselky. Kromě portrétních fotografií osobností jsou v knize také snímky z jejich soukromého života i fotografie Přerova z přelomu století. Počet osobností symbolicky odkazuje na letošní výročí 770 let od povýšení Přerova na královské město.