Olomouc představí současné maďarské umění ve třech generačních blocích

Muzeum umění Olomouc otevřelo výstavu Současné závislosti mapující současné maďarské výtvarné umění. Prostřednictvím tří tematických celků přibližuje proměny maďarské výtvarné scény od období po pádu železné opony až po současné digitální prostředí. Výstava je koncipována jako generační studie a představuje tvorbu malířů a sochařů, jejichž umělecká dráha se formovala v posledních dvou desetiletích, řekli dnes novinářům zástupci muzea. Expozice bude otevřena do poloviny března.
První výstavní blok nazvaný Mezi systémy představuje tvorbu autorů narozených v první polovině osmdesátých let 20. století. "Tato 'generace přechodu' prožila dětství ještě v období pozdního státního socialismu, dospívala však už během politické a ekonomické transformace devadesátých let. Na uměleckou scénu vstupovala kolem přelomu tisíciletí, tedy v podmínkách tržní společnosti, nově se formujícího galerijního provozu a postupující internacionalizace," řekla k autorům kurátorka výstavy Štěpánka Bieleszová.
Druhý blok s názvem Uvnitř transformace zachycuje díla autorů narozených na konci 80. let. "Jde o generaci formovanou tržní ekonomikou, reklamou, populární kulturou, internetem a evropskou integrací. Její příslušníci vstupovali na uměleckou scénu kolem roku 2010, tedy v době ekonomické nejistoty, prudkého rozvoje sociálních sítí a s nimi spojeného globálního sdílení obrazů, informací a vizuálních strategií," uvedla kurátorka.
Třetí část výstavního projektu nese název Po internetu, věnována je tvorbě autorů generace Z, tedy umělců narozených převážně ve druhé polovině 90. let minulého století. "Pro tuto generaci už digitální technologie nepředstavují nový nástroj, ale přirozené životní prostředí. Internet, mobilní komunikace, sociální sítě, videohry i globální obrazové databáze vstupují do jejich tvorby jako samozřejmá součást každodenní zkušenosti," doplnila Bieleszová. Výsledkem je podle ní znejasnění hranic mezi fyzickým a virtuálním, tradičním a technologickým, vysokým a populárním uměním.
Smyslem členění výstavy není podle jejích autorů vytvořit tři uzavřené skupiny, ale spíše ukázat postupnou proměnu podmínek, v nichž současné maďarské umění vzniká, od zkušenosti transformace přes globalizované sdílení obrazů až po svět, v němž digitální prostředí spoluurčuje samotný způsob vnímání reality, doplnil mluvčí muzea Tomáš Kasal.
Muzeum umění Olomouc se maďarské výtvarné scéně věnuje dlouhodobě. V roce 2003 uspořádalo projekt Vzdálená blízkost / Blízká vzdálenost, který představil kolekce umění 20. století olomouckého muzea a muzea v maďarském Székesfehérváru. V roce 2019 následovala výstava Místo činu: Pécsi Műhely věnovaná konceptuální a akční tvorbě umělecké skupiny působící v Pécsi od konce 60. do počátku 80. let minulého století.