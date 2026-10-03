Muzeum umění Olomouc po víkendu uzavře Zdíkův palác, končí také dvě výstavy

Během tohoto víkendu mají lidé poslední možnost navštívit letos Zdíkův palác v areálu Arcidiecézního muzea Olomouc. Historická památka se na zimní období uzavře a znovu se otevře 1. dubna příštího roku. Neděle bude zároveň posledním dnem dvou výstav - Mezičasy, která propojuje tvorbu tří umělců v prostorách Arcidiecézního muzea, a výstavy Zbyněk Sekal: Soukromá věc v Muzeu moderního umění. V neděli mohou zájemci využít také bezplatný vstup do stálých expozic Muzea umění Olomouc, sdělil ČTK jeho mluvčí Tomáš Kasal.
Románsko-gotický biskupský palác tvoří jeden turisticky atraktivní celek s Arcidiecézním muzeem, byl rezidencí olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, jedné z nejvýznamnějších osobností českých dějin 12. století. "Vznik olomoucké rezidence souvisí s výstavbou kostela sv. Václava, který založil na počátku 12. století olomoucký kníže Svatopluk. Stavbu dokončil právě biskup Zdík," uvedlo muzeum na svých stránkách.
Zdíkův palác otevřelo muzeum znovu veřejnosti v roce 2023 po dvouleté rekonstrukci; poprvé v novodobé historii poté zpřístupnilo všechna čtyři ramena gotické křížové chodby se středověkými nástěnnými malbami. Návštěvníci si navíc od té doby mohou díky nově vybudované lávce projít také celý ochoz paláce; i díky těmto novinkám je palác hojně navštěvován.
Víkend je tak poslední možností pro zhlédnutí dvou výstav. První z nich v Muzeu moderního umění představuje od konce června průřez tvorbou českého sochaře a výtvarníka Zbyňka Sekala (1926–1998), jejím hlavním záměrem je však přiblížit také jeho osobní svět. Vedle plastik, asambláží a schránek zahrnuje úryvky z umělcových deníků a osobních myšlenek. Poslední příležitostí k návštěvě výstavy bude také komentovaná prohlídka, která se uskuteční v neděli od 15:30, doplnil mluvčí muzea.
V Arcidiecézním muzeu končí výstava Mezičasy, na níž se setkávají sochař Jaroslav Koléšek a malíři Aleš Hudeček a Katarína Szanyi, někdejší členové ostravské umělecké skupiny VY3. Jejich díla vstupují do dialogu s historickým prostředím středověké kaple sv. Jana Křtitele a přilehlého gotického ambitu.
V neděli mají lidé do stálých expozic muzea vstup zdarma. Novinka, kterou zavedlo ministerstvo kultury před prázdninami pro své příspěvkové organizace pro první neděle v měsíci, pokračuje od září. První neděli v září zaznamenalo díky tomu muzeum více než dvojnásobnou návštěvnost. Vstup zdarma mohli do muzejních expozic využít lidé však i při Dnech evropského dědictví 12. až 13. září, kdy do Muzea umění zavítalo celkem 1456 návštěvníků.