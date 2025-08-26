Nadává i funí. Unikátní zloděj opět ručkuje po římse olomouckého muzea

„Instalace je součástí našich sbírek. Kvůli nepřízni počasí je zloděj v provozu od dubna do září. Na stěně je ale celoročně, jen přes zimu je zakrytý, aby byl chráněný před mrazem a sněhem,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Muzea umění Olomouc Tomáš Kasal.
Na jaře technici podrobí zloděje pečlivé revizi. „Jde totiž o ojedinělou záležitost. Zvlášť podrobně se prověřují lanka, na kterých se zloděj pohybuje. Ta totiž hodně trpí a musí se podle potřeby vyměňovat,“ upřesnil Kasal.
Zloděje řídí speciální software, který jej rozpohybuje vždy v určenou denní hodinu. Vytvořil ho umělec David Černý, jenž je i autorem motýlů na pražském obchodním domě Máj. Olomoucký zlodějíček visí osm metrů nad zemí, hlas mu dodal muzikant David Koller.
„Ta socha sice vypadá, že je z bronzu, ale při své velikosti by vážila dvě stě padesát kilo, takže by tu římsu nejspíš urvala. Nakonec je z patinovaného laminátu, váží tak nějakých dvacet či třicet kilogramů,“ vysvětlil před časem David Černý.
VIDEO: Socha lupiče od Davida Černého ručkuje po římse, nadává a funí
Šlo o první sochu, kterou nevymodeloval z hlíny, ale vytvořil ve 3D prostoru. Poté ji vyfrézoval velký robot. A dodnes zdobí Olomouc.