Muzeum umění otevře výstavu představující vnitřní svět sochaře a malíře Sekala

Autor: ČTK
  11:16aktualizováno  11:16
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| foto: ČTK

Muzeum umění Olomouc otevře ve středu výstavu sochaře, malíře a překladatele Zbyňka Sekala s názvem Soukromá věc. Návštěvníkům nabídne průřez tvorbou tohoto významného autora poválečného období, chybět nebudou vybrané plastiky, asambláže a schránky, ale i jeho vlastní slova, která je budou provázet prostřednictvím sluchátek. Výstava se může uskutečnit díky velkorysému daru do sbírky muzea z pozůstalosti umělcovy ženy Christine Sekal, sdělil dnes ČTK mluvčí muzea Tomáš Kasal.

Výstava se podle jejích kurátorek snaží divákovi otevřít autorův vnitřní svět jako prostor paměti, úzkosti, řádu i ticha. Do prostoru kromě jeho děl vstupují také jeho vlastní slova ve formě úryvků z deníků a osobních myšlenek. "Sekalova tvorba může působit tiše, někdy až uzavřeně. Přesto, nebo právě proto, má schopnost oslovit velmi osobně. Nevnucuje výklad ani nenabízí jednoznačné odpovědi. Spíše vytváří prostor, v němž se lze na chvíli zastavit a vstoupit do soustředěného ticha," uvedla kurátorka Olga Š. Staníková.

Zbyněk Sekal (1923-1998) patří k nejvýraznějším postavám českého poválečného umění. "Byl sochařem, překladatelem i autorem textů, ale především člověkem, pro nějž byla tvorba způsobem existence. Věnoval se tvorbě plastik, závěsným asamblážím, což jsou skládané obrazy, i větším nebo menším objektům. Do jeho života zásadně zasáhla druhá světová válka, prošel vězněním i koncentračním táborem, a tato zkušenost se hluboko vryla do jeho uvažování i práce," uvedl Kasal. Po okupaci v srpnu 1968 emigroval do západního Německa a v roce 1970 se natrvalo usadil ve Vídni.

Vedle sochařské práce se Sekal věnoval kresbě, kolážím, grafické úpravě knižních obálek i překladům náročných německých filozofických a literárních textů. "Současně formuloval vlastní autorské texty a vedl si deníky, které dnes představují jedinečný klíč k porozumění jeho myšlení i umělecké práci. Právě deníkové záznamy, jejichž vybrané úryvky si návštěvníci mohou poslechnout, se stávají jednou z důležitých linií této výstavy. Nejedná se o pouhý komentář k dílu, ale přirozenou součást instalace," doplnila Staníková. Audio nahrávky si zájemci mohou poslechnout z instalovaných sluchátek nebo mají možnost využít přes QR kód hlasového průvodce v aplikaci Cabinet of Wonders.

Vedle existencialismu Sekala silně ovlivnilo výtvarné hnutí informel. Přestože zůstal výrazným solitérem, svou tvorbou se řadil do širšího okruhu poválečného evropského umění, reagujícího na rozpad jistot a hledání nového jazyka po válce. Výstava bude v Muzeu moderního umění otevřena do 4. října.

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