Muzeum umění prodlužuje Štreitovu výstavu a připojuje komentované prohlídky

Muzeum umění v Olomouci se oproti původním plánům rozhodlo o pět týdnů prodloužit výstavu fotografa Jindřicha Štreita s názvem Z města ven! Důvodem je nejen velký zájem, ale i přání návštěvníků o osobní setkání s autorem. Muzeum proto na přelomu září a října zařadilo do programu tři komentované prohlídky, průvodcem zájemců bude právě Štreit. Výstava, kterou muzeum připravilo k autorovým osmdesátinám, bude otevřena do 18. října, řekl ČTK mluvčí muzea Tomáš Kasal.
"Výstavu fotografa Jindřicha Štreita s názvem Z města ven! navštívilo během tří měsíců přes 3200 lidí, tedy téměř 50 lidí denně, což je mírně nad běžným průměrem. Hlavním důvodem pro prodloužení výstavy o pět týdnů však byly osobní dotazy i žádosti lidí v návštěvnické knize o setkání s Jindřichem Štreitem," uvedl mluvčí muzea.
Fotograf, který má v souvislostí se svým životním jubileem v současnosti nabitý kalendář, se podle mluvčího muzea mohl uvolnit až na přelomu září a října. "Díky tomu budou mít zájemci možnost třech setkání s tímto legendárním fotografem, kterého v Muzeu umění představujeme také jako organizátora výstav a sběratele umění," dodal Kasal. Komentované prohlídky s autorem muzeum naplánovalo na 23. září a 1. a 8. října. Omezeny jsou počtem 30 lidí.
Výstava Z města ven!, která v Muzeu moderního umění představuje dosud neznámé Štreitovy fotografie, měla být původně otevřena do 6. září. Osmdesátiny autor oslaví o den dříve. "Jindřich Štreit tuto výstavu dostal ke svým blížícím se 80. narozeninám. Vedle jeho fotografií výstava představuje také jeho kurátorskou práci v bývalé škole na Sovinci, kdy se jím pořádané akce staly mezinárodním pojmem. Nenápadný Sovinec se tak dostal na pomyslnou uměleckou mapu Evropy," doplnila kurátorka výstavy Štěpánka Bieleszová.
Výstava je rozdělena na dvě části. První z nich přináší dosud nepublikované fotografie z 80. let, které vznikaly v prostředí bývalých Sudet. Pět desítek snímků doprovází také film, který je koláží rozhovorů. Druhá odkazuje na jeho kurátorskou činnost na Sovinci, kde umožňoval v době normalizace představit svou tvorbu řadě umělců, kteří v oficiálních výstavních síních vystavovat nemohli. Štreitovu tvorbu tak provází výstava tří desítek děl nejvýznamnějších českých a slovenských výtvarníků, ale i jeho přátel, mezi které patří umělci jako Václav Cigler, Adriena Šimotová či Rudolf Sikora, podle jednoho z jehož děl nese název i samotná výstava.