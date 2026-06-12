Muzeum umění v Olomouci má pravomocné povolení na stavbu budovy SEFO

Muzeum umění v Olomouci začalo připravovat stavbu rozsáhlého projektu Středoevropského fóra (SEFO) v historickém centru, stavební povolení nabylo právní moci. Muzeum tak může vybrat generálního dodavatele stavby, který by měl být znám během příštího roku. Následně by se mělo začít stavět, otevření budovy je plánováno na rok 2031, sdělil dnes ČTK mluvčí muzea Tomáš Kasal. Stavba s výstavními sály v proluce v Denisově ulici bude prezentovat středoevropské výtvarné umění, rozpočet činí 1,2 miliardy korun.
Projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení vypracovala na základě uzavřené smlouvy kancelář Šépka architekti. "Museli jsme se vypořádat s desítkami praktických připomínek od stavebního úřadu, památkářů, provozovatelů sítí a mnoha dalších. Součástí řízení byla také spousta dílčích povolení, takže celý proces zabral zhruba půldruhého roku," uvedl architekt Jan Šépka, který stojí i za kontroverzní podobou SEFO.
Muzeum musí nyní dokončit prováděcí dokumentaci stavby, pak vybere generálního dodavatele. Na výběrové řízení na zhotovitele stavby se začalo muzeum připravovat už během projektování, a to formou předběžných tržních konzultací. "Stále platí, že by nadzemní část SEFO měla vzniknou technikou 3D tisku," uvedl ředitel muzea Ondřej Zatloukal.
SEFO vyroste v proluce v sousedství Muzea moderního umění. Na pěti původních středověkých parcelách navrhl architekt Jan Šépka soustavu pěti novostaveb respektující svým půdorysem původní zástavbu včetně zachování uliční čáry či výšky říms.
Na stavbu SEFO uvolnila vláda v roce 2019 zhruba 600 milionů korun. Vzhledem k inflaci a nárůstu cen u všech dlouhodobě připravovaných rozsáhlých investičních projektů v gesci ministerstva kultury vláda na sklonku roku 2024 zřídila nový program Národní kulturní dědictví II., kde je zařazeno i SEFO s přiděleným rozpočtem ve výši 1,2 miliardy korun, doplnil Kasal.
V nové budově bude například knihovna, depozitáře, restaurátorské dílny a také dvě nové expozice prezentující regionální i středoevropské umění. "Expozice středoevropského umění bude modulární tak, aby vzniklo živé hrací pole moderního a současného umění. Je to poprvé, kdy máme příležitost prezentovat adekvátně a ve velkém měřítku díla Magdaleny Abakanowicz, Victora Vasarelyho nebo futuristického sdružení Dviženije. Zároveň ke spolupráci zveme kolegy z dalších středoevropských institucí," uvedla kurátorka Barbora Kundračíková.
Regionální expozice má pracovní název Olomouc 1757-2027. Představovat by měla místní výtvarné umění a architekturu od konce baroka do současnosti.